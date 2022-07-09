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https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-والعاهل-الأردني-يناقشان-هاتفيا-الزيارة-المرتقبة-للرئيس-بايدن-1064912587.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي والعاهل الأردني يناقشان هاتفيا الزيارة المرتقبة للرئيس بايدن
رئيس الوزراء الإسرائيلي والعاهل الأردني يناقشان هاتفيا الزيارة المرتقبة للرئيس بايدن
ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي، تعزيز وتعميق التعاون، والزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T18:11+0000
2022-07-09T18:11+0000
الملك عبد الله الثاني
أخبار الأردن
إسرائيل
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القدس- سبوتنيك. وذكر بيان صادر من الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، " تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبر الهاتف مساء اليوم".وأضاف البيان: "ناقش الطرفان في المحادثة الحاجة إلى تعزيز وتعميق التعاون والعلاقات بين إسرائيل والأردن ، والزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة وبايدن والتحديات والفرص الإقليمية".وتابع "هنأ رئيس الوزراء لابيد ملك الأردن ومواطني المملكة الهاشمية بمناسبة عيد الأضحى وأعرب عن تعازيه نيابة عن حكومة إسرائيل على كارثة تسرب الغاز في العقبة"، مشيرا إلى أن الملك عبد الله هنأ لابيد بتوليه منصبه.
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الملك عبد الله الثاني, أخبار الأردن, إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي والعاهل الأردني يناقشان هاتفيا الزيارة المرتقبة للرئيس بايدن

18:11 GMT 09.07.2022
© AP Photo / Manish Swarupالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Manish Swarup
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ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي، تعزيز وتعميق التعاون، والزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، كما قدم رئيس الحكومة الإسرائيلي تعازيه على كارثة تسرب الغاز في العقبة، التي وقعت نهاية الشهر الماضي.
القدس- سبوتنيك. وذكر بيان صادر من الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، " تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عبر الهاتف مساء اليوم".
وأضاف البيان: "ناقش الطرفان في المحادثة الحاجة إلى تعزيز وتعميق التعاون والعلاقات بين إسرائيل والأردن ، والزيارة المرتقبة لرئيس الولايات المتحدة وبايدن والتحديات والفرص الإقليمية".
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وتابع "هنأ رئيس الوزراء لابيد ملك الأردن ومواطني المملكة الهاشمية بمناسبة عيد الأضحى وأعرب عن تعازيه نيابة عن حكومة إسرائيل على كارثة تسرب الغاز في العقبة"، مشيرا إلى أن الملك عبد الله هنأ لابيد بتوليه منصبه.
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