https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-سريلانكا-غوتابايا-راجاباكسا-يقدم-استقالته-من-منصبه-في-13-يوليو-نتيجة-تصاعد-الاحتجاجات-1064913992.html

رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا يقدم استقالته من منصبه في 13 يوليو نتيجة تصاعد الاحتجاجات

رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا يقدم استقالته من منصبه في 13 يوليو نتيجة تصاعد الاحتجاجات

يعتزم الرئيس السريلنكي، غوتابايا راجاباكسا تقديم استقالته في 13 تموز\يوليو، بحسب ما أفادت به صحيفة "أداديرانا" مع الإشارة إلى رئيس البرلمان السريلنكي ماهيندو... 09.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-09T19:22+0000

2022-07-09T19:22+0000

2022-07-09T19:22+0000

العالم

سريلانكا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/09/1064910889_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_be405951c87c62dbea9340c46c884990.jpg

نيو دلهي - سبوتنيك. وقال أبيفاردينا للصحيفة: "أعلن الرئيس غوتابايا راجاباكسا أنه سيستقيل من منصب الرئيس في 13 تموز\يوليو".وكان رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، قد وافق اليوم على الاستقالة من منصبه بعد مطالبات من قادة الأحزاب في البلاد خلال اجتماع عقدوه لمناقشة الأوضاع بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا من مقر إقامته قبيل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الانهيار الاقتصادي للبلاد.وقال ويكرمسينغ، عبر تويتر "لضمان استمرار الحكومة وسلامة جميع المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب اليوم، لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب"، مضيفا "لذا سأستقيل من منصبي كرئيس للوزراء".وكان موقع "نيوز فيرست" السريلانكي قد نقل عن مكتب رئيس الوزراء السريلانكي أنه "أبلغ قادة الأحزاب بأنه على استعداد للاستقالة من منصب رئيس الوزراء وإفساح المجال أمام حكومة تضم جميع الأحزاب لتتولى السلطة".وأضاف أن "رئيس الوزراء سيستمر في تسيير أعمال الحكومة حتى ذلك الحين (تشكيل حكومة جديدة)".وجاء قرار رئيس الوزراء السريلانكي بعد فرار الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، بوقت سابق اليوم السبت، من مقر إقامته بالعاصمة كولومبو، وذلك قبل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية.وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المتظاهرين الغاضبين الذين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع الرئاسي.ودعا زعيم المعارضة ساجيث بريماداسا كل من رئيس الوزراء والرئيس إلى الاستقالة، مشددا أن حزبه لن يشارك في المناقشات التي يرأسها رئيس الوزراء اليوم.وكانت الشرطة قد أطلقت في وقت سابق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين حاصروا المقر الرسمي أثناء تحركهم نحو البوابات الرئيسية. وكسر المتظاهرون في نهاية المطاف الحواجز ودخلوا القصر.وتعاني سريلانكا منذ أشهر نقصا غير مسبوق في المواد الأساسية، ويعاني سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة من التضخم المفرط وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة منذ بداية العام.

https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-وزراء-سريلانكا-يعلن-استعداده-للتنحي-عن-منصبه-1064907593.html

سريلانكا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, سريلانكا