https://arabic.sputniknews.com/20220709/رئيس-وزراء-سريلانكا-يدعو-لاجتماع-حكومي-طارئ-وعاجل-بعد-فرار-الرئيس-1064900579.html
رئيس وزراء سريلانكا يدعو لاجتماع حكومي طارئ وعاجل بعد فرار الرئيس
رئيس وزراء سريلانكا يدعو لاجتماع حكومي طارئ وعاجل بعد فرار الرئيس
دعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، إلى اجتماع عاجل لمناقشة "حل سريع" لفراغ محتمل في السلطة بعد أن فر الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، من مقر إقامته... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب "فرانس برس"، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنه تمت دعوة قادة الأحزاب السياسية للانضمام إلى الاجتماع، كما طلب اجتماع البرلمان بشكل عاجل لمناقشة الأزمة.وكان الرئيس غوتابايا راجاباكسا قد فر من مقر إقامته، بعد اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.وفي وقت سابق اليوم، صرح مصدر رفيع، بأن الرئيس السريلانكي المحاصر غوتابايا راجاباكسا فر السبت من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية محتجين يطالبون باستقالة الزعيم وهم يقتحمون المبنى.وأضاف المصدر أنه "تم اصطحاب الرئيس إلى مكان آمن"، لافتا إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح القصر الرئاسي.وتعاني سريلانكا من أزمة اقتصادية خطيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد أسوأ تراجع اقتصادي تشهده البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-متظاهرون-اقتحموا-مقر-الرئيس-السريلانكي-1064898678.html
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رئيس وزراء سريلانكا يدعو لاجتماع حكومي طارئ وعاجل بعد فرار الرئيس
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دعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، إلى اجتماع عاجل لمناقشة "حل سريع" لفراغ محتمل في السلطة بعد أن فر الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، من مقر إقامته الرسمي اليوم السبت.
وحسب "فرانس برس"، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنه تمت دعوة قادة الأحزاب السياسية للانضمام إلى الاجتماع، كما طلب اجتماع البرلمان بشكل عاجل لمناقشة الأزمة.
وكان الرئيس غوتابايا راجاباكسا قد فر من مقر إقامته، بعد اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وفي وقت سابق اليوم، صرح مصدر رفيع، بأن الرئيس السريلانكي المحاصر غوتابايا راجاباكسا فر السبت من مقر إقامته الرسمي في العاصمة، قبل أن تظهر لقطات تلفزيونية محتجين يطالبون باستقالة الزعيم وهم يقتحمون المبنى
.
وأضاف المصدر أنه "تم اصطحاب الرئيس إلى مكان آمن"، لافتا إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لمنع الحشود الغاضبة من اجتياح القصر الرئاسي.
وتعاني سريلانكا
من أزمة اقتصادية خطيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تشهد أسوأ تراجع اقتصادي تشهده البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1948.