https://arabic.sputniknews.com/20220709/روسيا-تطلق-صاروخ-بروتون-إم-الثقيل-لصالح-عميل-أجنبي-في-خريف-2022--1064892216.html
روسيا تطلق صاروخ "بروتون-إم" الثقيل لصالح عميل أجنبي في خريف 2022
روسيا تطلق صاروخ "بروتون-إم" الثقيل لصالح عميل أجنبي في خريف 2022
قال أليكسي فاروتشكو، المدير العام لمركز خرونيتشيف الحكومي للبحوث والإنتاج الفضائي إن الإطلاق التالي لمركبة فضائية ثقيلة من طراز بروتون-إم سيكون في خريف عام... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T03:29+0000
2022-07-09T03:29+0000
2022-07-09T03:29+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال فاروتشكولـ"سبوتنيك": "من المقرر إطلاق مركبة بروتون-إم للبرنامج المستهدف لشركة روسكوزموس الحكومية لصالح عميل أجنبي في خريف هذا العام".وأضاف المدير العام أن المركبة الفضائية قد تم تسليمها بالفعل إلى المجمع التقني لقاعدة بايكونور الفضائية وهي جاهزة للعمل مع وحدة رأس الفضاء.من جانبه، قال رئيس روسكوزموس، ديمتري روجوزين، في وقت سابق لـ"سبوتنيك" إن روسيا تخطط لإطلاق مركبتين فضائيتين من طراز بروتون-إم في الصيف وأواخر الخريف. ولم تقم روسيا بعد بإطلاق أي مركبة من طراز بروتون-إم خلال عام 2022.وتم التخطيط في البداية لإطلاق ثلاث مركبات بروتون-إم في عام 2022 - وبالفعل تم إحضار جميع المركبات الفضائية الثلاث إلى قاعدة بايكونور الفضائية.وكان من المقرر أن تطلق إحدى المركبات الفضائية المذكورة ضمن المهمة الروسية الأوروبية إكسومارس 2022؛ ومع ذلك، تم تعليق المهمة بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.وتمتلك روسيا حاليا 14 مركبة فضائية من طراز "بروتون-إم" إما مجمعة بالفعل أو في مرحلة الإنتاج. وتخطط موسكو لتعليق استخدام هذا الطراز بعد إطلاقها جميعا.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/روسيا-تستعد-لإطلاق-صاروخ-بروتون---إم-من-قاعدة-بايكانور-الفضائية-1053777437.html
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روسيا
روسيا تطلق صاروخ "بروتون-إم" الثقيل لصالح عميل أجنبي في خريف 2022
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قال أليكسي فاروتشكو، المدير العام لمركز خرونيتشيف الحكومي للبحوث والإنتاج الفضائي إن الإطلاق التالي لمركبة فضائية ثقيلة من طراز بروتون-إم سيكون في خريف عام 2022 لعميل أجنبي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال فاروتشكولـ"سبوتنيك": "من المقرر إطلاق مركبة بروتون-إم للبرنامج المستهدف لشركة روسكوزموس الحكومية لصالح عميل أجنبي في خريف هذا العام".
10 ديسمبر 2021, 11:42 GMT
وأضاف المدير العام أن المركبة الفضائية قد تم تسليمها بالفعل إلى المجمع التقني لقاعدة بايكونور الفضائية وهي جاهزة للعمل مع وحدة رأس الفضاء.
من جانبه، قال رئيس روسكوزموس، ديمتري روجوزين، في وقت سابق لـ"سبوتنيك" إن روسيا تخطط لإطلاق مركبتين فضائيتين من طراز بروتون-إم في الصيف وأواخر الخريف. ولم تقم روسيا بعد بإطلاق أي مركبة من طراز بروتون-إم خلال عام 2022.
وتم التخطيط في البداية لإطلاق ثلاث مركبات بروتون-إم
في عام 2022 - وبالفعل تم إحضار جميع المركبات الفضائية الثلاث إلى قاعدة بايكونور الفضائية.
وكان من المقرر أن تطلق إحدى المركبات الفضائية المذكورة ضمن المهمة الروسية الأوروبية إكسومارس 2022؛ ومع ذلك، تم تعليق المهمة بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.
وتمتلك روسيا حاليا 14 مركبة فضائية من طراز "بروتون-إم"
إما مجمعة بالفعل أو في مرحلة الإنتاج. وتخطط موسكو لتعليق استخدام هذا الطراز بعد إطلاقها جميعا.