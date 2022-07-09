عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220709/روسيا-تطلق-صاروخ-بروتون-إم-الثقيل-لصالح-عميل-أجنبي-في-خريف-2022--1064892216.html
روسيا تطلق صاروخ "بروتون-إم" الثقيل لصالح عميل أجنبي في خريف 2022
روسيا تطلق صاروخ "بروتون-إم" الثقيل لصالح عميل أجنبي في خريف 2022
قال أليكسي فاروتشكو، المدير العام لمركز خرونيتشيف الحكومي للبحوث والإنتاج الفضائي إن الإطلاق التالي لمركبة فضائية ثقيلة من طراز بروتون-إم سيكون في خريف عام... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T03:29+0000
2022-07-09T03:29+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101599/41/1015994102_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26ef47742105b3ab6f845b46536af40e.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال فاروتشكولـ"سبوتنيك": "من المقرر إطلاق مركبة بروتون-إم للبرنامج المستهدف لشركة روسكوزموس الحكومية لصالح عميل أجنبي في خريف هذا العام".وأضاف المدير العام أن المركبة الفضائية قد تم تسليمها بالفعل إلى المجمع التقني لقاعدة بايكونور الفضائية وهي جاهزة للعمل مع وحدة رأس الفضاء.من جانبه، قال رئيس روسكوزموس، ديمتري روجوزين، في وقت سابق لـ"سبوتنيك" إن روسيا تخطط لإطلاق مركبتين فضائيتين من طراز بروتون-إم في الصيف وأواخر الخريف. ولم تقم روسيا بعد بإطلاق أي مركبة من طراز بروتون-إم خلال عام 2022.وتم التخطيط في البداية لإطلاق ثلاث مركبات بروتون-إم في عام 2022 - وبالفعل تم إحضار جميع المركبات الفضائية الثلاث إلى قاعدة بايكونور الفضائية.وكان من المقرر أن تطلق إحدى المركبات الفضائية المذكورة ضمن المهمة الروسية الأوروبية إكسومارس 2022؛ ومع ذلك، تم تعليق المهمة بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.وتمتلك روسيا حاليا 14 مركبة فضائية من طراز "بروتون-إم" إما مجمعة بالفعل أو في مرحلة الإنتاج. وتخطط موسكو لتعليق استخدام هذا الطراز بعد إطلاقها جميعا.
https://arabic.sputniknews.com/20211210/روسيا-تستعد-لإطلاق-صاروخ-بروتون---إم-من-قاعدة-بايكانور-الفضائية-1053777437.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101599/41/1015994102_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_98ab9d6b1305e376110f66c2ccb18fe3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

روسيا تطلق صاروخ "بروتون-إم" الثقيل لصالح عميل أجنبي في خريف 2022

03:29 GMT 09.07.2022
© روسكوسموس / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "بروتون-إم"
إطلاق صاروخ بروتون-إم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© روسكوسموس
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال أليكسي فاروتشكو، المدير العام لمركز خرونيتشيف الحكومي للبحوث والإنتاج الفضائي إن الإطلاق التالي لمركبة فضائية ثقيلة من طراز بروتون-إم سيكون في خريف عام 2022 لعميل أجنبي.
موسكو - سبوتنيك. وقال فاروتشكولـ"سبوتنيك": "من المقرر إطلاق مركبة بروتون-إم للبرنامج المستهدف لشركة روسكوزموس الحكومية لصالح عميل أجنبي في خريف هذا العام".
إطلاق صاروخ حامل بروتون-اممن مركز الفضاء بايكانور، كازاخستان 31 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
روسيا تستعد لإطلاق صاروخ "بروتون - إم" من قاعدة بايكانور الفضائية
10 ديسمبر 2021, 11:42 GMT
وأضاف المدير العام أن المركبة الفضائية قد تم تسليمها بالفعل إلى المجمع التقني لقاعدة بايكونور الفضائية وهي جاهزة للعمل مع وحدة رأس الفضاء.
من جانبه، قال رئيس روسكوزموس، ديمتري روجوزين، في وقت سابق لـ"سبوتنيك" إن روسيا تخطط لإطلاق مركبتين فضائيتين من طراز بروتون-إم في الصيف وأواخر الخريف. ولم تقم روسيا بعد بإطلاق أي مركبة من طراز بروتون-إم خلال عام 2022.
وتم التخطيط في البداية لإطلاق ثلاث مركبات بروتون-إم في عام 2022 - وبالفعل تم إحضار جميع المركبات الفضائية الثلاث إلى قاعدة بايكونور الفضائية.
وكان من المقرر أن تطلق إحدى المركبات الفضائية المذكورة ضمن المهمة الروسية الأوروبية إكسومارس 2022؛ ومع ذلك، تم تعليق المهمة بسبب العقوبات المناهضة لروسيا.
وتمتلك روسيا حاليا 14 مركبة فضائية من طراز "بروتون-إم" إما مجمعة بالفعل أو في مرحلة الإنتاج. وتخطط موسكو لتعليق استخدام هذا الطراز بعد إطلاقها جميعا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала