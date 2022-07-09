https://arabic.sputniknews.com/20220709/زاخاروفا-بلينكن-يختلق-قصصا-عن-عزل-لافروف-وروسيا-في-اجتماع-مجموعة-العشرين-1064902217.html
زاخاروفا: بلينكن يختلق قصصا عن عزل لافروف وروسيا في اجتماع مجموعة العشرين
زاخاروفا: بلينكن يختلق قصصا عن عزل لافروف وروسيا في اجتماع مجموعة العشرين
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يختلق قصصا عن عزل وزير الخارجية سيرغي... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T10:54+0000
2022-07-09T10:54+0000
2022-07-09T10:54+0000
روسيا
الخارجية الروسية
سيرغي لافروف
ماريا زاخاروفا
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وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "أنت سيد بلينكن، دفعت نفسك إلى العزلة الذاتية عن طريق تخطي عدد من أحداث المنتدى حيث لم يتذكرك الأغلبية. والآن لتبرير فشلك تختلق القصص، قيل لنا بأنك شخصيا طلبت من كل فرد عزل روسيا وبمجرد مغادرتك يضحك كل من طلبت منه، الإدارة الحالية محكوم عليها بنهاية فاضحة".ووصل لافروف إلى جزيرة بالي الإندونيسية يوم الأربعاء الماضي، لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، المقرر على مدى يومين.وأوضحت الخارجية الروسية في وقت سابق أن لافروف سيعقد عددا من اللقاءات، في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنه ليست هناك خطط لعقد لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.تتألف مجموعة العشرين من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/لافروف-حول-إمكانية-لقاء-بلينكن-لن-نركض-خلف-أي-شخص-لطرح-مقترحات-للاجتماعات-1064844212.html
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روسيا, الخارجية الروسية, سيرغي لافروف, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا: بلينكن يختلق قصصا عن عزل لافروف وروسيا في اجتماع مجموعة العشرين
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يختلق قصصا عن عزل وزير الخارجية سيرغي لافروف وروسيا في اجتماع مجموعة العشرين في بالي.
وكتبت زاخاروفا على "تلغرام": "أنت سيد بلينكن، دفعت نفسك إلى العزلة الذاتية عن طريق تخطي عدد من أحداث المنتدى حيث لم يتذكرك الأغلبية. والآن لتبرير فشلك تختلق القصص، قيل لنا بأنك شخصيا طلبت من كل فرد عزل روسيا وبمجرد مغادرتك يضحك كل من طلبت منه، الإدارة الحالية محكوم عليها بنهاية فاضحة".
ووصل لافروف إلى جزيرة بالي الإندونيسية يوم الأربعاء الماضي، لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين
، المقرر على مدى يومين.
وأوضحت الخارجية الروسية في وقت سابق أن لافروف سيعقد عددا من اللقاءات، في الوقت ذاته، مشيرة إلى أنه ليست هناك خطط لعقد لقاء مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
تتألف مجموعة العشرين
من المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، إيطاليا، السعودية، تركيا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، الهند وإندونيسيا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.