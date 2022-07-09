https://arabic.sputniknews.com/20220709/زيلينسكي-يقيل-سفراء-بلاده-لدى-عدد-من-الدول-الأوروبية-والعالم--1064909851.html
زيلينسكي يقيل سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية والعالم
زيلينسكي يقيل سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية والعالم
أقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T15:29+0000
2022-07-09T15:29+0000
2022-07-09T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشر الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني قائمة طويلة من مراسيم الإقالة، كان أبرزها إنهاء مهمام سفير بلاده لدى ألمانيا.وأقال زيلينسكي، السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، والسفير الأوكراني لدى المجر ليوبوف نيبوب من المجر، والسفير الأوكراني لدى النرويج، فياتشيسلاف ياتسيوك، والسفير الأوكراني لدى التشيك يفين بيريبينس، والسفير الأوكراني لدى الهند إيغور بوليخا.بالإضافة إلى ذلك، أنهى الرئيس الأوكراني مهام سفراء بلاده لدى جمهورية سريلانكا وجمهورية بنغلاديش الشعبية.كما أقال زيلينسكي، سفراء أوكرانيا لدى جزر المالديف ونيبال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
زيلينسكي يقيل سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية والعالم
15:29 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 15:41 GMT 09.07.2022) تابعنا عبر
يتبع
أقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم.
ونشر الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني قائمة طويلة من مراسيم الإقالة، كان أبرزها إنهاء مهمام سفير بلاده لدى ألمانيا.
وأقال زيلينسكي، السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، والسفير الأوكراني لدى المجر ليوبوف نيبوب من المجر، والسفير الأوكراني لدى النرويج، فياتشيسلاف ياتسيوك، والسفير الأوكراني لدى التشيك يفين بيريبينس، والسفير الأوكراني لدى الهند إيغور بوليخا.
بالإضافة إلى ذلك، أنهى الرئيس الأوكراني مهام سفراء بلاده لدى جمهورية سريلانكا وجمهورية بنغلاديش الشعبية.
كما أقال زيلينسكي، سفراء أوكرانيا لدى جزر المالديف ونيبال.