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زيلينسكي يقيل سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية والعالم
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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زيلينسكي يقيل سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية والعالم
زيلينسكي يقيل سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية والعالم
أقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T15:29+0000
2022-07-09T15:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشر الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني قائمة طويلة من مراسيم الإقالة، كان أبرزها إنهاء مهمام سفير بلاده لدى ألمانيا.وأقال زيلينسكي، السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، والسفير الأوكراني لدى المجر ليوبوف نيبوب من المجر، والسفير الأوكراني لدى النرويج، فياتشيسلاف ياتسيوك، والسفير الأوكراني لدى التشيك يفين بيريبينس، والسفير الأوكراني لدى الهند إيغور بوليخا.بالإضافة إلى ذلك، أنهى الرئيس الأوكراني مهام سفراء بلاده لدى جمهورية سريلانكا وجمهورية بنغلاديش الشعبية.كما أقال زيلينسكي، سفراء أوكرانيا لدى جزر المالديف ونيبال.
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العالم

زيلينسكي يقيل سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية والعالم

15:29 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 15:41 GMT 09.07.2022)
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الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
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أقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي سفراء بلاده لدى عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى عدد كبير من دول العالم.
ونشر الموقع الرسمي للرئيس الأوكراني قائمة طويلة من مراسيم الإقالة، كان أبرزها إنهاء مهمام سفير بلاده لدى ألمانيا.
وأقال زيلينسكي، السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك، والسفير الأوكراني لدى المجر ليوبوف نيبوب من المجر، والسفير الأوكراني لدى النرويج، فياتشيسلاف ياتسيوك، والسفير الأوكراني لدى التشيك يفين بيريبينس، والسفير الأوكراني لدى الهند إيغور بوليخا.
بالإضافة إلى ذلك، أنهى الرئيس الأوكراني مهام سفراء بلاده لدى جمهورية سريلانكا وجمهورية بنغلاديش الشعبية.
كما أقال زيلينسكي، سفراء أوكرانيا لدى جزر المالديف ونيبال.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:11 GMT
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