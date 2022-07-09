https://arabic.sputniknews.com/20220709/سلطات-مولدوفا-تطور-استراتيجية-أمن-جديدة-معولة-على-دعم-الغرب-1064910614.html
سلطات مولدوفا تطور استراتيجية أمن جديدة معولة على دعم الغرب
سلطات مولدوفا تطور استراتيجية أمن جديدة معولة على دعم الغرب
أعلن رئيس البرلمان المولدوفي، ايغور غروسو، أن مولدوفا تقوم بتطوير استراتيجية أمن جديدة، مشيراً إلى أن السلطات المولدوفية تعول على دعم الاتحاد الأوروبي... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T16:46+0000
2022-07-09T16:46+0000
2022-07-09T16:46+0000
العالم
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كيشيناو – سبوتنيك. وكتب غروسو في مواقع التواصل الاجتماعي: "الآن نعمل بنشاط على استراتيجية أمن جديدة لمولدوفا، انطلاقاً من الواقع الجيوسياسي والإمكانيات الاقتصادية للبلاد. إنها وثيقة معقدة وواسعة النطاق الذي، آمل، سيكون جاهزاً خلال الأشهر القريبة".وأضاف المسؤول أن بلاده بحاجة لدعم، مشيراً إلى أن مولدوفا لديها أصدقاء في أوروبا والولايات المتحدة، الذين سيسهلون تجاوز هذه الصعوبات
https://arabic.sputniknews.com/20220701/زيلينسكي-ورئيس-الرادا-ورئيس-الوزراء-يوقعون-بيانا-حول-وحدة-أفرع-السلطة-في-الطريق-إلى-الاتحاد-1064496101.html
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العالم
سلطات مولدوفا تطور استراتيجية أمن جديدة معولة على دعم الغرب
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أعلن رئيس البرلمان المولدوفي، ايغور غروسو، أن مولدوفا تقوم بتطوير استراتيجية أمن جديدة، مشيراً إلى أن السلطات المولدوفية تعول على دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
كيشيناو – سبوتنيك. وكتب غروسو في مواقع التواصل الاجتماعي: "الآن نعمل بنشاط على استراتيجية أمن جديدة لمولدوفا، انطلاقاً من الواقع الجيوسياسي والإمكانيات الاقتصادية للبلاد. إنها وثيقة معقدة وواسعة النطاق الذي، آمل، سيكون جاهزاً خلال الأشهر القريبة".
وأشار المتحدث إلى أن أمن الدولة ليس مجرد دفاع عسكري، بل والمحافظة على أمن السكان أيضا.
وأضاف المسؤول أن بلاده بحاجة لدعم، مشيراً إلى أن مولدوفا لديها أصدقاء في أوروبا والولايات المتحدة، الذين سيسهلون تجاوز هذه الصعوبات