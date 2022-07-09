https://arabic.sputniknews.com/20220709/سلطات-مولدوفا-تطور-استراتيجية-أمن-جديدة-معولة-على-دعم-الغرب-1064910614.html

سلطات مولدوفا تطور استراتيجية أمن جديدة معولة على دعم الغرب

سلطات مولدوفا تطور استراتيجية أمن جديدة معولة على دعم الغرب

أعلن رئيس البرلمان المولدوفي، ايغور غروسو، أن مولدوفا تقوم بتطوير استراتيجية أمن جديدة، مشيراً إلى أن السلطات المولدوفية تعول على دعم الاتحاد الأوروبي... 09.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-09T16:46+0000

2022-07-09T16:46+0000

2022-07-09T16:46+0000

العالم

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كيشيناو – سبوتنيك. وكتب غروسو في مواقع التواصل الاجتماعي: "الآن نعمل بنشاط على استراتيجية أمن جديدة لمولدوفا، انطلاقاً من الواقع الجيوسياسي والإمكانيات الاقتصادية للبلاد. إنها وثيقة معقدة وواسعة النطاق الذي، آمل، سيكون جاهزاً خلال الأشهر القريبة".وأضاف المسؤول أن بلاده بحاجة لدعم، مشيراً إلى أن مولدوفا لديها أصدقاء في أوروبا والولايات المتحدة، الذين سيسهلون تجاوز هذه الصعوبات

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العالم