https://arabic.sputniknews.com/20220709/سلوتسكي-ينصح-بإجراء-الاستفتاء-العام-في-الأراضي-المحررة-بشكل-منسق-1064911371.html

سلوتسكي ينصح بإجراء الاستفتاء العام في الأراضي المحررة بشكل منسق

سلوتسكي ينصح بإجراء الاستفتاء العام في الأراضي المحررة بشكل منسق

أعلن رئيس كتلة الحزب الليبرالي الديمقراطي، ورئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، أنه يجب إجراء الاستفتاء العام في الأراضي المحررة خلال العملية العسكرية... 09.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-09T17:11+0000

2022-07-09T17:11+0000

2022-07-09T17:11+0000

أخبار أوكرانيا

ليونيد سلوتسكي

استفتاء

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102328/13/1023281374_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_828b6ad7b6ebfc928f0fec0d4ff73db6.jpg

وقال سلوتسكي للصحفيين خلال زيارته إلى لوغانسك: "سكان جمهورية لوغانسك ولا أحد غيرهم يجب أن يقرر ضرورة ومواعيد الاستفتاء... إنه قرار سيادي لسكان دولة سيادية. إذا كنتم تسألوني عن رأيي حول المواعيد. في حال كانت المناطق الأخرى المحررة من النازيين ترغب بإجراء استفتاء حول المستقبل، فيجب أن يفعلوا ذلك بشكل منسق".قال أليكسي بولشوك، مدير القسم الثاني لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية، حول خطط إجراء استفتاء في الأراضي المحررة في أوكرانيا بشأن الانضمام إلى روسيا، إن سكان هذه الأراضي يجب أن يكونوا قادرين على تحديد مستقبلهم.وأضاف بولشوك في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن مستقبل أوكرانيا، والأراضي المحررة، وكذلك جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في أيدي سكانها"، مضيفا:وقال الدبلوماسي: "يجب أن يكون هؤلاء المواطنون قادرين على اختيار مستقبلهم بحرية لأنفسهم ولأطفالهم".هذا وأعلن كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، أن المنطقة بدأت الاستعدادات لإجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، وبعد ذلك ستصبح أرضا روسية بالكامل.وأضاف عبر قناته على تلغرام: "نحن نستعد للاستفتاء وسنجريه. ستتخذ منطقة خيرسون قرارًا وتنضم إلى روسيا، وستصبح كيانًا روسيا بالكامل، يمكن أن تكون مثل دولة واحدة، حيث لا تتعايش الشعوب متعددة الجنسيات فقط فيها - حيث تكون موحدة، كاملة، مثل أسرة واحدة من شعوب روسيا".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, ليونيد سلوتسكي, استفتاء