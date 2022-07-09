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سوريا: التعاون مع روسيا مستمر لتعزيز التبادل التجاري الزراعي
سوريا: التعاون مع روسيا مستمر لتعزيز التبادل التجاري الزراعي
أكد وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، أن التعاون مع روسيا مستمر لتعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T10:49+0000
2022-07-09T10:49+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال قطنا، في لقاء مع "سبوتنيك"، إن "الحوار السوري الروسي مستمر ومتبادل لتعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين"، مضيفا أن "التبادل التجاري بين البلدين حاليا تم تعزيزه بعدة أشكال".وأضاف أن "سوريا تستورد القمح بشكل رئيسي من روسيا وتصدر إلى روسيا كميات لا بأس بها من المنتجات الزراعية الغذائية مثل الرمان والحمضيات والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة وشتول الغراس المثمرة".وتابع: "قمنا بإعداد مشروع اتفاقية للتبادل الفني والعلمي والاقتصادي مع روسيا وهذه الاتفاقية لم توقع حتى الآن ولا تزال قيد التوقيع، وفي أول اجتماع للجان المشتركة سيتم توقيع الاتفاقية وهي جاهزة للتوقيع".وحول الصناعات الزراعية والتعاون الروسي السوري في هذا المجال، قال الوزير قطنا: "لا يوجد نشاط واضح في موضوع الصناعات الغذائية بين البلدين لم يفلح حتى الآن ولا توجد نتائج إيجابية له".وأضاف: "كان هناك اتفاق سينجز لموضوع الجرارات لكن تبين أن روسيا لا تنتج جرارات أقل من 150 حصانا في حين أن احتياجاتنا من الجرارات أقل من 100 حصان، وبالتالي توقف هذا الأمر".يذكر أن السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف صرح في فبراير/شباط الماضي بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا خلال عام 2021 ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى أن بلاده "تواصل مساعدة السوريين لاستعادة الاقتصاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220709/وزير-الزراعة-السوري-إنتاجنا-من-القمح-هذا-العام-17-مليون-طن-ونحتاج-32-مليون-طن-1064901842.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا

سوريا: التعاون مع روسيا مستمر لتعزيز التبادل التجاري الزراعي

10:49 GMT 09.07.2022
© Sputnik . Munzer Saidوزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا
وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . Munzer Said
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أكد وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، أن التعاون مع روسيا مستمر لتعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين.
دمشق - سبوتنيك. وقال قطنا، في لقاء مع "سبوتنيك"، إن "الحوار السوري الروسي مستمر ومتبادل لتعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين"، مضيفا أن "التبادل التجاري بين البلدين حاليا تم تعزيزه بعدة أشكال".

وأضاف أن "سوريا تستورد القمح بشكل رئيسي من روسيا وتصدر إلى روسيا كميات لا بأس بها من المنتجات الزراعية الغذائية مثل الرمان والحمضيات والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الزينة وشتول الغراس المثمرة".

وتابع: "قمنا بإعداد مشروع اتفاقية للتبادل الفني والعلمي والاقتصادي مع روسيا وهذه الاتفاقية لم توقع حتى الآن ولا تزال قيد التوقيع، وفي أول اجتماع للجان المشتركة سيتم توقيع الاتفاقية وهي جاهزة للتوقيع".
وزير الزراعة السوري محمد حسان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
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10:42 GMT
وحول الصناعات الزراعية والتعاون الروسي السوري في هذا المجال، قال الوزير قطنا: "لا يوجد نشاط واضح في موضوع الصناعات الغذائية بين البلدين لم يفلح حتى الآن ولا توجد نتائج إيجابية له".

وأضاف: "كان هناك اتفاق سينجز لموضوع الجرارات لكن تبين أن روسيا لا تنتج جرارات أقل من 150 حصانا في حين أن احتياجاتنا من الجرارات أقل من 100 حصان، وبالتالي توقف هذا الأمر".

يذكر أن السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف صرح في فبراير/شباط الماضي بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا خلال عام 2021 ازداد ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى أن بلاده "تواصل مساعدة السوريين لاستعادة الاقتصاد".
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