https://arabic.sputniknews.com/20220709/شهد-شاهد-من-أهلها-ترامب-يعتبر-أن-أمريكا-في-انحدار-وليس-في-وضع-يسمح-لها-بإعطاء-مواعظ-للآخرين--1064905429.html
شهد شاهد من أهلها... ترامب يعتبر أن أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء مواعظ للآخرين
شهد شاهد من أهلها... ترامب يعتبر أن أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء مواعظ للآخرين
انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اجتماع أمام مؤيديه، الوضع الذي تعيشه بلاده، وقال "إن أمريكا في حالة انحدار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تسفك... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:48+0000
2022-07-09T11:48+0000
2022-07-09T11:48+0000
راديو
حول العالم
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شهد شاهد من أهلها: ترامب يعتبر أن أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء مواعظ للاخرين
شهد شاهد من أهلها: ترامب يعتبر أن أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء مواعظ للاخرين
يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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شهد شاهد من أهلها... ترامب يعتبر أن أمريكا في انحدار وليس في وضع يسمح لها بإعطاء مواعظ للآخرين
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انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال اجتماع أمام مؤيديه، الوضع الذي تعيشه بلاده، وقال "إن أمريكا في حالة انحدار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تسفك فيه دماء الأبرياء في شوارعها، تقدم المواعظ للآخرين، ونلقي المحاضرات على شعوب ودول أخرى عن الديمقراطية".
يقول الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، الدكتور بيار عازار، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"نستطيع أن نفهم كيف يتكلم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة في حالة من الانحدار والوضع الداخلي السيئ، هذا أمر صحيح، لأن أمريكا استطاعت أن تغلف التوترات والتذبذبات داخل بنيتها الداخلية من خلال الخروج إلى أبعد من حدودها الجغرافية".
ويرى عازار أن الإشكالية الكبرى التي تطرح، هي أنه إذا تقلص نفوذ الولايات المتحدة في الخارج وانكفأت إلى الداخل، فإنها حكما سوف تنفجر من الداخل، لإن الوضع لا يمكن أن يتماسك داخليا، بسبب أنه لا يوجد شعب أمريكي لديه تاريخ قديم، وإذا فهمنا هذه المعطيات عندها يمكننا تفسير لماذا يشن ترامب حملة عنيفة انطلاقا من الداخل، ويوجه رسائل بداية للداخل ومن ثم إلى الأداء في السياسة الخارجية، من أجل تحقيق نتائج ملموسة في الانتخابات النصفية ومن ثم في الانتخابات الرئاسية بعد عامين أي عام 2024 ".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق..