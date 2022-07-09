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https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-حلفاء-جونسون-يخططون-لإعاقة-وصول-شخصية-جديدة-إلى-رئاسة-الحكومة-البريطانية-1064893184.html
صحيفة: حلفاء جونسون يخططون لإعاقة وصول "شخصية جديدة" إلى رئاسة الحكومة البريطانية
صحيفة: حلفاء جونسون يخططون لإعاقة وصول "شخصية جديدة" إلى رئاسة الحكومة البريطانية
كشفت وسائل إعلام بريطانية عن مخطط وضعه حلفاء جونسون لإعاقة وصول وزير المالية السابق، ريشي سوناك، إلى منصب رئاسة الحكومة. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T06:17+0000
2022-07-09T06:17+0000
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر خاصة، أن "حلفاء بوريس جونسون سيمنعون وزير المالية السابق ريشي سوناك من الوصول إلى منصب رئاسة الحكومة البريطانية". وبحسب المصادر، فإن وزير المالية السابق لم يبلغ جونسون بنيته التنحي من منصبه الوزاري، لكن شهودا أبلغوا الحكومة أن سوناك اتصل بجونسون لإبلاغه بالأمر لكن الأخير لم يرد على هاتفه. وأضافت المصادر أن حلفاء جونسون سيحاولون ضمان ألا يصبح سوناك زعيما لحزب المحافظين، وذلك لإعاقة وصوله إلى موقع رئاسة الحكومة البريطانية في المستقبل.
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صحيفة: حلفاء جونسون يخططون لإعاقة وصول "شخصية جديدة" إلى رئاسة الحكومة البريطانية

06:17 GMT 09.07.2022
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الحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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كشفت وسائل إعلام بريطانية عن مخطط وضعه حلفاء جونسون لإعاقة وصول وزير المالية السابق، ريشي سوناك، إلى منصب رئاسة الحكومة.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مصادر خاصة، أن "حلفاء بوريس جونسون سيمنعون وزير المالية السابق ريشي سوناك من الوصول إلى منصب رئاسة الحكومة البريطانية".
وبحسب المصادر، فإن وزير المالية السابق لم يبلغ جونسون بنيته التنحي من منصبه الوزاري، لكن شهودا أبلغوا الحكومة أن سوناك اتصل بجونسون لإبلاغه بالأمر لكن الأخير لم يرد على هاتفه.
وأضافت المصادر أن حلفاء جونسون سيحاولون ضمان ألا يصبح سوناك زعيما لحزب المحافظين، وذلك لإعاقة وصوله إلى موقع رئاسة الحكومة البريطانية في المستقبل.
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