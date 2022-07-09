https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-كندا-وألمانيا-على-وشك-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-إعادة-توربينات-نورد-ستريم-إلى-روسيا-1064892349.html
صحيفة: كندا وألمانيا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توربينات "نورد ستريم" إلى روسيا
صحيفة: كندا وألمانيا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توربينات "نورد ستريم" إلى روسيا
كتبت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، يوم الجمعة نقلا عن مصادر لم تذكرها، عن اقتراب ألمانيا وكندا من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توربينات خط أنابيب غاز "نورد... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T02:14+0000
2022-07-09T02:14+0000
2022-07-09T02:14+0000
روسيا
أخبار كندا
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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المصادر، فإن الأطراف تتفاوض الآن مع أوكرانيا التي تعارض عودة التوربينات إلى روسيا. وقد يتم اتخاذ قرار في الأيام القليلة المقبلة، وفق مصدر الصحيفة، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق.وفي 14 يونيو، أعلنت شركة "غازبروم" أنها اضطرت إلى خفض إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" بسبب عدم عودة وحدات ضخ الغاز من قبل شركة سيمنز بعد الإصلاحات وتحديد الأعطال الفنية للمحركات.وتدعي شركة سيمنز أن أحد توربينات الغاز الخاصة بشركة نورد ستريم، بعد إصلاحه، لا يمكن إعادتها إلى ألمانيا من مونتريال بسبب العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا.ولهذا السبب، يتم الآن ضخ 40 % من الغاز من السعة القصوى لخط الأنابيب عبر نورد ستريم، مما يعرض خطط ألمانيا لملء مرافق تخزين الغاز للخطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/أوكرانيا-تحرج-ألمانيا-وتناشد-كندا-بعدم-إرسال-التوربينات-الخاصة-بـ-نورد-ستريم-1064844829.html
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روسيا, أخبار كندا
صحيفة: كندا وألمانيا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توربينات "نورد ستريم" إلى روسيا
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كتبت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية، يوم الجمعة نقلا عن مصادر لم تذكرها، عن اقتراب ألمانيا وكندا من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة توربينات خط أنابيب غاز "نورد ستريم" إلى روسيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المصادر، فإن الأطراف تتفاوض الآن مع أوكرانيا التي تعارض عودة التوربينات إلى روسيا. وقد يتم اتخاذ قرار في الأيام القليلة المقبلة، وفق مصدر الصحيفة، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق.
وفي 14 يونيو، أعلنت شركة "غازبروم" أنها اضطرت إلى خفض إمدادات الغاز عبر "نورد ستريم" بسبب عدم عودة وحدات ضخ الغاز من قبل شركة سيمنز بعد الإصلاحات وتحديد الأعطال الفنية للمحركات.
وتدعي شركة سيمنز أن أحد توربينات الغاز الخاصة بشركة نورد ستريم
، بعد إصلاحه، لا يمكن إعادتها إلى ألمانيا من مونتريال بسبب العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا.
ولهذا السبب، يتم الآن ضخ 40 % من الغاز من السعة القصوى لخط الأنابيب عبر نورد ستريم
، مما يعرض خطط ألمانيا لملء مرافق تخزين الغاز للخطر.