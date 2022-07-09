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https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-يمكن-لطائرة-الشبح-الروسية-دون-طيار-كسر-جميع-قواعد-اللعبة-في-أوكرانيا-1064901722.html
صحيفة: يمكن لطائرة الشبح الروسية "دون طيار" كسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا
صحيفة: يمكن لطائرة الشبح الروسية "دون طيار" كسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا
يمكن للطائرة "الشبح" الروسية الجديدة المسماة "أخوتنيك" أن تكسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T10:50+0000
2022-07-09T10:50+0000
رصد عسكري
طائرة مسيرة
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ووفقا لخبراء من المجلة الأمريكي "19FortyFive"، أن الطائرة الشبح الروسية "أخوتنيك إس-70" المقترنة بمقاتلة من الجيل الخامس "سو-57"يمكن أن تكسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا.يقول المقال إن "سو-57" و"إس-70" ترادفا ستوسعان بشكل كبير قدرات الطيران الروسي من حيث الضربات بعيدة المدى، "برنامجS-70 طموح للغاية ويبدو متفائلا".في الوقت ذاته، أعرب الخبراء الأمريكيون عن شكهم في أن الجيش الروسي سوف يستخدم بالفعل "أخوتنيك" إلى جانب "سو-57" في عملية خاصة في أوكرانيا.وفقا لمؤلفي الصحيفة، ستنتظر قيادة القوات المسلحة الروسية أولا حتى يبدأ الإنتاج التسلسلي لـ "إس-70"، وعندها فقط سيبدؤون في استخدامها ضد المسلحين الأوكرانيين.وفقا للمعلومات المعروفة، ستكون الطائرة دون طيار أكثر وضوحًا من "سو-57"، وستكون قادرة على الطيران بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة لمسافة تصل إلى 4000 كيلومتر. أيضا، سيحتوي الجهاز على عناصر من الذكاء الاصطناعي وسيكون قادرًا على تحسين مهارات الطيران في الوقت الفعلي. كما هو متوقع، بالاقتران مع طائرة "سو-57"، ستتمكن أربع طائرات "إس-70" من الطيران في الحال.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/صحيفة-الطائرة-المسيرة-الروسية-أخوتنيك-أصبحت-أكثر-قدرة-على-التخفي-1062664918.html
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رصد عسكري, طائرة مسيرة

صحيفة: يمكن لطائرة الشبح الروسية "دون طيار" كسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا

10:50 GMT 09.07.2022
© Sputnik . Evgeny Biyat / الذهاب إلى بنك الصورأوخوتنيك
أوخوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . Evgeny Biyat
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يمكن للطائرة "الشبح" الروسية الجديدة المسماة "أخوتنيك" أن تكسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا.
ووفقا لخبراء من المجلة الأمريكي "19FortyFive"، أن الطائرة الشبح الروسية "أخوتنيك إس-70" المقترنة بمقاتلة من الجيل الخامس "سو-57"يمكن أن تكسر جميع قواعد اللعبة في أوكرانيا.
يقول المقال إن "سو-57" و"إس-70" ترادفا ستوسعان بشكل كبير قدرات الطيران الروسي من حيث الضربات بعيدة المدى، "برنامجS-70 طموح للغاية ويبدو متفائلا".
في الوقت ذاته، أعرب الخبراء الأمريكيون عن شكهم في أن الجيش الروسي سوف يستخدم بالفعل "أخوتنيك" إلى جانب "سو-57" في عملية خاصة في أوكرانيا.
وفقا لمؤلفي الصحيفة، ستنتظر قيادة القوات المسلحة الروسية أولا حتى يبدأ الإنتاج التسلسلي لـ "إس-70"، وعندها فقط سيبدؤون في استخدامها ضد المسلحين الأوكرانيين.
الرحلة الأولى للطائرة المسيرة أوخوتنيسك (الصياد) الروسي، 7 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
صحيفة: الطائرة المسيرة الروسية "أوخوتنيك" أصبحت أكثر قدرة على التخفي
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وأضاف المقال: "من غير المتوقع أن يبدأ الإنتاج التسلسلي لـ "إس-70"حتى عام 2023. لذلك ستظهر هذه الطائرة دون طيار فوق ساحات القتال الأوكرانية في العام المقبل فقط، إذا استمرت الأزمة بالطبع".

وفقا للمعلومات المعروفة، ستكون الطائرة دون طيار أكثر وضوحًا من "سو-57"، وستكون قادرة على الطيران بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة لمسافة تصل إلى 4000 كيلومتر. أيضا، سيحتوي الجهاز على عناصر من الذكاء الاصطناعي وسيكون قادرًا على تحسين مهارات الطيران في الوقت الفعلي. كما هو متوقع، بالاقتران مع طائرة "سو-57"، ستتمكن أربع طائرات "إس-70" من الطيران في الحال.
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مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:19 GMT
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