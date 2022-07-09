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طائرة تهبط اضطراريا على طريق مزدحم في مشهد يحبس الأنفاس... فيديو
طائرة تهبط اضطراريا على طريق مزدحم في مشهد يحبس الأنفاس... فيديو
استطاع قائد طائرة ماهر الهبوط بشكل اضطراري في منتصف طريق سريع مزدحم في أمريكا، بعد تعطل محرك الطيارة. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T15:09+0000
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وسجل الطيار اللحظات الخطيرة من داخل قمرة القيادة، حيث نفذ هبوطا اضطراريا على أحد الطرقات السريعة بمقاطعة سوين بولاية نورث كارولينا، وشوهدت السيارات وهي تعبر الطريق من كلا الاتجاهين بسرعات عالية، بحسب "سي إن إن".ولحسن الحظ، استطاع الطيار الماهر تجاوز خطر الاصطدام بالسيارات عن طريق الهبوط في منتصف الأوتوستراد، مع التحرك بشكل متناسب مع السيارات العبارة.وبدوره، أشار الطيار، فينسنت فريزر، إلى أن تعطل محرك الطائرة أجبره على اتخاذ هذا الخيار بعد دراسة جميع الخيارات الأخرى المتاحة، حيث اعتبر أن الهبوط على الطريق هو القرار الأكثر أمانا.وبحسب المصادر، قام الطيار بعد ثلاثة أيام بالإقلاع من الطريق السريع ذاته، بعد إصلاح الطائرة من قبل مهندس متخصص.
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مجتمع, نادي الفيديو

طائرة تهبط اضطراريا على طريق مزدحم في مشهد يحبس الأنفاس... فيديو

15:09 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / JOE RAEDLEطائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي
طائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / JOE RAEDLE
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استطاع قائد طائرة ماهر الهبوط بشكل اضطراري في منتصف طريق سريع مزدحم في أمريكا، بعد تعطل محرك الطيارة.
وسجل الطيار اللحظات الخطيرة من داخل قمرة القيادة، حيث نفذ هبوطا اضطراريا على أحد الطرقات السريعة بمقاطعة سوين بولاية نورث كارولينا، وشوهدت السيارات وهي تعبر الطريق من كلا الاتجاهين بسرعات عالية، بحسب "سي إن إن".
ولحسن الحظ، استطاع الطيار الماهر تجاوز خطر الاصطدام بالسيارات عن طريق الهبوط في منتصف الأوتوستراد، مع التحرك بشكل متناسب مع السيارات العبارة.
وبدوره، أشار الطيار، فينسنت فريزر، إلى أن تعطل محرك الطائرة أجبره على اتخاذ هذا الخيار بعد دراسة جميع الخيارات الأخرى المتاحة، حيث اعتبر أن الهبوط على الطريق هو القرار الأكثر أمانا.
وبحسب المصادر، قام الطيار بعد ثلاثة أيام بالإقلاع من الطريق السريع ذاته، بعد إصلاح الطائرة من قبل مهندس متخصص.
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