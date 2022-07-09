https://arabic.sputniknews.com/20220709/عاصفة-قوية-تجتاح-إقليم-كشمير-وتتسبب-في-مقتل-16-شخصا-وفقدان-العشرات-1064906002.html
عاصفة قوية تجتاح إقليم كشمير وتتسبب في مقتل 16 شخصا وفقدان العشرات
عاصفة قوية تجتاح إقليم كشمير وتتسبب في مقتل 16 شخصا وفقدان العشرات
ارتفع إجمالي عدد القتلى في عاصفة مطيرة بالقرب من ضريح الكهف الهندوسي في شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند إلى 16 اليوم السبت، ولا يزال هناك أكثر من 40 شخصا في عداد... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:57+0000
2022-07-09T11:57+0000
2022-07-09T11:57+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
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وأسفرت الأمطار الغزيرة عن حدوث فيضان مساء أمس الجمعة، وجرفت الخيام المؤقتة بالإضافة إلى مطابخ مجتمعية بالقرب من ضريح أمارناث. ذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مدير عام القوة الوطنية للاستجابة للكوارث أتول كاروال، أنه "تم تأكيد مقتل 16 شخصا، بحسب وكالة "شينخوا".ويبدو أن نحو 40 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين. وتقوم 4 فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث مع أكثر من 100 منقذ بعمليات إنقاذ". وذكرت التقارير أنه تم نقل حوالي 15000 حاج إلى أماكن آمنة من الضريح بعد العاصفة المطيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211205/عاصفة-استوائية-تجتاح-الهند-وإجلاء-عشرات-الآلاف-1053568686.html
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العالم, أخبار الهند اليوم
عاصفة قوية تجتاح إقليم كشمير وتتسبب في مقتل 16 شخصا وفقدان العشرات
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ارتفع إجمالي عدد القتلى في عاصفة مطيرة بالقرب من ضريح الكهف الهندوسي في شطر كشمير الخاضع لسيطرة الهند إلى 16 اليوم السبت، ولا يزال هناك أكثر من 40 شخصا في عداد المفقودين، حسبما أفاد مسؤولون.
وأسفرت الأمطار الغزيرة عن حدوث فيضان مساء أمس الجمعة، وجرفت الخيام المؤقتة بالإضافة إلى مطابخ مجتمعية بالقرب من ضريح أمارناث. ذكرت تقارير إعلامية محلية نقلا عن مدير عام القوة الوطنية للاستجابة للكوارث
أتول كاروال، أنه "تم تأكيد مقتل 16 شخصا، بحسب وكالة "شينخوا".
ويبدو أن نحو 40 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين. وتقوم 4 فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث
مع أكثر من 100 منقذ بعمليات إنقاذ". وذكرت التقارير أنه تم نقل حوالي 15000 حاج إلى أماكن آمنة من الضريح بعد العاصفة المطيرة.