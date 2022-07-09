https://arabic.sputniknews.com/20220709/عفو-ملكي-في-المغرب-عن-979-شخصا-بينهم-متهمون-في-قضايا-إرهاب-1064914818.html
عفو ملكي في المغرب عن 979 شخصا بينهم متهمون في قضايا إرهاب
عفو ملكي في المغرب عن 979 شخصا بينهم متهمون في قضايا إرهاب
أعلنت وزارة العدل المغربية أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا عن 979 سجينا بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به المغاربة غدا الأحد. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T19:32+0000
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الرباط - سبوتنيك. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن من بين المشمولين بالعفو الملكي، معتقلون وبينهم موجودون في حالة سراح والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال 834 نزيلا، استفاد 9 منهم من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس، فيما استفاد 818 نزيلا من تخفيض عقوبة الحبس، واستفاد 7 سجناء من تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد.وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة سراح 134 شخصا استفادوا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها.وأوضح بيان وزارة العدل أن من بين المشمولين بالعفو مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف، "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".وفي مايو الماضي، أصدر عاهل المغرب، عفو ملكي عن 810 سجينا بمناسبة عيد الفطر من بينهم 12 سجينا من ضمن المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، و17 من المدانين في أحداث الريف.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/ملك-المغرب-يصدر-عفوا-عن-سجناء-في-قضايا-إرهاب-1061794062.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
عفو ملكي في المغرب عن 979 شخصا بينهم متهمون في قضايا إرهاب
19:32 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 19:33 GMT 09.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة العدل المغربية أن الملك محمد السادس أصدر عفوا ملكيا عن 979 سجينا بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به المغاربة غدا الأحد.
الرباط - سبوتنيك. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن من بين المشمولين بالعفو الملكي
، معتقلون وبينهم موجودون في حالة سراح والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة اعتقال 834 نزيلا، استفاد 9 منهم من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس، فيما استفاد 818 نزيلا من تخفيض عقوبة الحبس، واستفاد 7 سجناء من تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد.
وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودين في حالة سراح 134 شخصا استفادوا من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها.
وأوضح بيان وزارة العدل أن من بين المشمولين بالعفو مجموعة من المحكومين في قضايا الإرهاب والتطرف
، "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب".
وفي مايو الماضي، أصدر عاهل المغرب، عفو ملكي عن 810 سجينا بمناسبة عيد الفطر من بينهم 12 سجينا من ضمن المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب، و17 من المدانين في أحداث الريف.