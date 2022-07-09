https://arabic.sputniknews.com/20220709/علماء-صينيون-يساعدون-في-حل-لغز-أكبر-فوهة-بركان-على-سطح-القمر-1064901048.html

علماء صينيون يساعدون في حل لغز أكبر فوهة بركان على سطح القمر

علماء صينيون يساعدون في حل لغز أكبر فوهة بركان على سطح القمر

توصل علماء صينيون إلى تفسير لشذوذ في تكوين أكبر فوهة للقمر، "حوض القطب الجنوبي- آيتكين"، محددين المواد غير الطبيعية هناك على أنها نشأت من القشرة القمرية. 09.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-09T10:06+0000

2022-07-09T10:06+0000

2022-07-09T10:06+0000

علوم

القمر

الأرض مسطحة

فوهة الجحيم

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ووفقا لوكالة "شينخوا" الصينية، فإن الدراسة أجراها فريق بحث صيني يدرس علوم الكواكب في جامعة "شاندونغ"، استنادا إلى بيانات تم جمعها بواسطة المسبار "تشانغ آه-4" الصيني، والذي تم إطلاقه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2018، وهبط لاحقا داخل الحوض.ووجد العلماء أنه يحتوي على كمية كبيرة غير متوقعة من المواد الموجودة عادة على قشرة القمر، إلى جانب المواد الموجودة عادة تحت السطح، في المنطقة المعروفة "على الرف".وأشارت البيانات إلى أن مادة القشرة ربما تكون قد بقيت متأخرة بعد التأثير الأصلي الذي شكل الحوض، أو ربما وصلت إلى هناك نتيجة لتأثيرات أخرى على القمر.ووجد فريق البحث أن وفرة البلاجيوجلاز في المنطقة التي تتميز بالشذوذ كانت أعلى من متوسط الكمية الناتجة عن تأثير الحوض، ما يشير إلى وجود مواد قشرية.وتهدف الصين إلى إطلاق المسبار "تشانغ آه-6" لجمع عينات من الحوض مع حلول عام 2024.ويعد حوض القطب الجنوبي - آيتكين، أكبر وأعمق وأقدم حفرة على سطح القمر، فيما تعتبر دراسات الحوض ذا أهمية كبيرة في الكشف عن أصل عدم التناسق القمري وعملية التأثير والتطور المبكر والتكوين المادي العميق.

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علوم, القمر, الأرض مسطحة, فوهة الجحيم