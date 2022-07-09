https://arabic.sputniknews.com/20220709/عيد-الأضحى-المبارك-في-ظل-الأزمة-الاقتصادية-العالمية-1064904642.html
عيد الأضحى المبارك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية
عيد الأضحى المبارك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية
تكبيرات عيد الأضحى المبارك تعلــــو في سماء البيت الحرام وفي كل مسجد من مساجد الله عبر أنحاء العالــــم. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:37+0000
2022-07-09T11:37+0000
2022-07-09T11:37+0000
راديو
صدى الحياة
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عيد الأضحى المبارك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية
عيد الأضحى المبارك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة"، عن أجواء عيد الأضحى المبارك في الدول العربية وعودة الحجاج لأداء فريضة الحج بشكل طبيعي من مختلف الدول، خاصة بعد عامين من مرور جائحة "كورونا" التي قيّدت شروط السفر وأداء مناسك الحج، وكذلك نسلّط الضوء على تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على وضع العيد والأضاحي لهذه السنة في مختلف الدول.مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي تحدّث لبرنامج "صدى الحياة" عن أجواء الحج لهذه السنة وعن التسهيلات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج، وقال لنـا:التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فـــرح القادري.
سبوتنيك عربي
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2022
فرح القادري
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فرح القادري
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
عيد الأضحى المبارك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية
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تكبيرات عيد الأضحى المبارك تعلــــو في سماء البيت الحرام وفي كل مسجد من مساجد الله عبر أنحاء العالــــم.
نتحدّث اليوم في حلقة برنامج "صدى الحياة"، عن أجواء عيد الأضحى المبارك في الدول العربية وعودة الحجاج لأداء فريضة الحج بشكل طبيعي من مختلف الدول، خاصة بعد عامين من مرور جائحة "كورونا" التي قيّدت شروط السفر وأداء مناسك الحج، وكذلك نسلّط الضوء على تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على وضع العيد والأضاحي لهذه السنة في مختلف الدول.
مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، سعد القرشي تحدّث لبرنامج "صدى الحياة" عن أجواء الحج لهذه السنة وعن التسهيلات التي تقدمها السلطات السعودية للحجاج، وقال لنـا:
"إن ما تقوم به حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي العهد في تسهيل كل الإجراءات للحجاج والمعتمرين وزائري بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، في قمة الروعة والتسهيل والقيام بإجراءات الروتينية والعادية، والآن عدد الحجاج الذين وصلوا من خارج المملكة العربية السعودية بلغ 700 ألف حاج، وكل هؤلاء يتمتعون بصحة جيدة وسلامة وتوفّـر السلطات السعودية لهم مساكن جيدة وآمنة".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فـــرح القادري.