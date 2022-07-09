https://arabic.sputniknews.com/20220709/فريق-كاماز-ماستر-الروسي-يهيمن-على-المرحلة-الثالثة-في-رالي-طريق-الحرير--1064908616.html
فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على المرحلة الثالثة في رالي "طريق الحرير"
فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على المرحلة الثالثة في رالي "طريق الحرير"
احتل فريق "كاماز ماستر" الروسي المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الثالثة من مسابقة رالي "طريق الحرير" لفئة الشاحنات. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T14:23+0000
2022-07-09T14:23+0000
2022-07-09T14:23+0000
رياضة
روسيا
شاحنات كاماز
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وبلغ طول المرحلة الخاصة من رحلة رالي "طريق الحرير" في طريق أستراخان - أستراخان. 320.66 كم.واحتل المركز الأول طاقم ديمتري سوتنيكوف، الذي أنهى المرحلة بزمن قدره 3 ساعات و 29 دقيقة و 52 ثانية. المركز الثاني ذهب إلى أندريه كارجينوف بزمن (+5 دقائق و 51 ثانية). اختتم إدوارد نيكولاييف المركز الثالث بزمن (+7.59).يذكر أن رالي "طريق الحرير" سيستمر حتى 16 يوليو/ تموز الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20200316/رالي-طريق-الحرير--2020-سيمر-بالكامل-عبر-أراضي-روسيا-بسبب-كورونا-1044879677.html
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رياضة, روسيا, شاحنات كاماز
فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على المرحلة الثالثة في رالي "طريق الحرير"
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احتل فريق "كاماز ماستر" الروسي المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الثالثة من مسابقة رالي "طريق الحرير" لفئة الشاحنات.
وبلغ طول المرحلة الخاصة من رحلة رالي "طريق الحرير"
في طريق أستراخان - أستراخان. 320.66 كم.
واحتل المركز الأول طاقم ديمتري سوتنيكوف، الذي أنهى المرحلة بزمن قدره 3 ساعات و 29 دقيقة و 52 ثانية. المركز الثاني ذهب إلى أندريه كارجينوف بزمن (+5 دقائق و 51 ثانية). اختتم إدوارد نيكولاييف المركز الثالث بزمن (+7.59).
يذكر أن رالي "طريق الحرير"
سيستمر حتى 16 يوليو/ تموز الحالي.