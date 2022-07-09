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https://arabic.sputniknews.com/20220709/فريق-كاماز-ماستر-الروسي-يهيمن-على-المرحلة-الثالثة-في-رالي-طريق-الحرير--1064908616.html
فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على المرحلة الثالثة في رالي "طريق الحرير"
فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على المرحلة الثالثة في رالي "طريق الحرير"
احتل فريق "كاماز ماستر" الروسي المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الثالثة من مسابقة رالي "طريق الحرير" لفئة الشاحنات. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T14:23+0000
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رياضة
روسيا
شاحنات كاماز
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وبلغ طول المرحلة الخاصة من رحلة رالي "طريق الحرير" في طريق أستراخان - أستراخان. 320.66 كم.واحتل المركز الأول طاقم ديمتري سوتنيكوف، الذي أنهى المرحلة بزمن قدره 3 ساعات و 29 دقيقة و 52 ثانية. المركز الثاني ذهب إلى أندريه كارجينوف بزمن (+5 دقائق و 51 ثانية). اختتم إدوارد نيكولاييف المركز الثالث بزمن (+7.59).يذكر أن رالي "طريق الحرير" سيستمر حتى 16 يوليو/ تموز الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20200316/رالي-طريق-الحرير--2020-سيمر-بالكامل-عبر-أراضي-روسيا-بسبب-كورونا-1044879677.html
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رياضة, روسيا, شاحنات كاماز

فريق "كاماز ماستر" الروسي يهيمن على المرحلة الثالثة في رالي "طريق الحرير"

14:23 GMT 09.07.2022
© Sputnik . KAMAZ-master / الذهاب إلى بنك الصورأداء طاقم فريق "كاماز-ماستر" الرياضي في ماراثون رالي دكار في المملكة العربية السعودية، 8 يناير 2020
أداء طاقم فريق كاماز-ماستر الرياضي في ماراثون رالي دكار في المملكة العربية السعودية، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Sputnik . KAMAZ-master
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احتل فريق "كاماز ماستر" الروسي المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة الثالثة من مسابقة رالي "طريق الحرير" لفئة الشاحنات.
وبلغ طول المرحلة الخاصة من رحلة رالي "طريق الحرير" في طريق أستراخان - أستراخان. 320.66 كم.
واحتل المركز الأول طاقم ديمتري سوتنيكوف، الذي أنهى المرحلة بزمن قدره 3 ساعات و 29 دقيقة و 52 ثانية. المركز الثاني ذهب إلى أندريه كارجينوف بزمن (+5 دقائق و 51 ثانية). اختتم إدوارد نيكولاييف المركز الثالث بزمن (+7.59).
مركبة فريق كاماز-ماستر (КАМАЗ-мастер) خلال المرحلة الثانية من سباق رالي شولكوفي بوت-2017 (طريق الحرير) في جمهورية تتارستان، روسيا الاتحادية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2020
رالي "طريق الحرير -2020" سيمر بالكامل عبر أراضي روسيا بسبب كورونا
16 مارس 2020, 10:42 GMT
يذكر أن رالي "طريق الحرير" سيستمر حتى 16 يوليو/ تموز الحالي.
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