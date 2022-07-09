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قاتل آبي يعترف بدوافعه وأهدافه من عملية الاغتيال
قاتل آبي يعترف بدوافعه وأهدافه من عملية الاغتيال
اعترف الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، بأنه خطط في البداية لمهاجمة زعيم جماعة دينية معينة، وفقا تقارير وكالة "كيودو" للأنباء. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T07:41+0000
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العالم
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وأكدت الوكالة أن القاتل خطط لإطلاق النار على رؤوس مجموعة دينية سياسية، ولكنه لاحقا اعتبر رئيس وزراء اليابان السابق متورطا في هذه المنظمة وقرر اغتياله.وتوفي آبي في مستشفى جامعة نارا الطبية، عن عمر يناهز الـ67 عاماً.هذا وتعرض شينزو آبي، عند حوالي الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت غرينتش)، إلى اعتداء، حيث أصيب برصاصتين في الظهر.واعتقلت السلطات اليابانية، المهاجم، ويدعى تيتسويا ياماغامي (41 عاماً)، على الفور؛ حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.وكانت قناة "إن أتش كي" اليابانية، ذكرت نقلاً عن مصادر خاصة في الشرطة، أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على آبي، أدلى بشهادته الأولى، أوضح فيها دوافعه، قائلاً إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي، خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الإعلام-الياباني-يكشف-عن-نوع-السلاح-المستخدم-خلال-عملية-قتل-آبي-1064869235.html
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العالم

قاتل آبي يعترف بدوافعه وأهدافه من عملية الاغتيال

07:41 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / Yomiuri Shimbunاغتيال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
اغتيال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Yomiuri Shimbun
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اعترف الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، بأنه خطط في البداية لمهاجمة زعيم جماعة دينية معينة، وفقا تقارير وكالة "كيودو" للأنباء.
وأكدت الوكالة أن القاتل خطط لإطلاق النار على رؤوس مجموعة دينية سياسية، ولكنه لاحقا اعتبر رئيس وزراء اليابان السابق متورطا في هذه المنظمة وقرر اغتياله.
وتوفي آبي في مستشفى جامعة نارا الطبية، عن عمر يناهز الـ67 عاماً.

هذا وتعرض شينزو آبي، عند حوالي الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت غرينتش)، إلى اعتداء، حيث أصيب برصاصتين في الظهر.

واعتقلت السلطات اليابانية، المهاجم، ويدعى تيتسويا ياماغامي (41 عاماً)، على الفور؛ حيث لم يبد أي مقاومة أثناء عملية الاعتقال.

وكانت قناة "إن أتش كي" اليابانية، ذكرت نقلاً عن مصادر خاصة في الشرطة، أن المهاجم تيتسويا ياماغامي الذي أطلق النار على آبي، أدلى بشهادته الأولى، أوضح فيها دوافعه، قائلاً إنه "كان غير راض عن عمله ونشاطه وأراد قتله بالفعل".

وذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن ياماغامي، خدم في قوات الدفاع البحرية للبلاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2005.
اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2022
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