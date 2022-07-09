https://arabic.sputniknews.com/20220709/كبش-السفيرة-الأمريكية-لدى-الجزائر-يصنع-الحدث-فيديو-1064904296.html
"كبش السفيرة الأمريكية" لدى الجزائر يصنع الحدث... فيديو
"كبش السفيرة الأمريكية" لدى الجزائر يصنع الحدث... فيديو
أضفت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، نوعا من الطرافة، وذلك من خلال ظهورها في مقطع فيديو وهي تتفاوض لشراء كبش عيد الأضحى. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:33+0000
2022-07-09T11:33+0000
2022-07-09T11:33+0000
العالم العربي
الجزائر
سفيرة
واشنطن
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ونشرت صفحة السفارة الأمريكية عبر "تويتر"، مقطعا ظهرت فيه المسؤولة الأمريكية في أحد أسواق بيع الأضاحي وهي ترتدي الجلباب الجزائري التقليدي، برفقة زوجها.وتفاوضت أوبين مع أحد الباعة في السوق، قبل أن يستقر اختيارها على شراء خروف بقرون أعجبها.وفي آخر الفيديو، قامت الدبلوماسية الأمريكية بمعايدة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, سفيرة, واشنطن
"كبش السفيرة الأمريكية" لدى الجزائر يصنع الحدث... فيديو
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أضفت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، نوعا من الطرافة، وذلك من خلال ظهورها في مقطع فيديو وهي تتفاوض لشراء كبش عيد الأضحى.
ونشرت صفحة السفارة الأمريكية عبر "تويتر"، مقطعا ظهرت فيه المسؤولة الأمريكية في أحد أسواق بيع الأضاحي وهي ترتدي الجلباب الجزائري التقليدي، برفقة زوجها.
وتفاوضت أوبين مع أحد الباعة في السوق، قبل أن يستقر اختيارها على شراء خروف بقرون أعجبها.
وفي آخر الفيديو، قامت الدبلوماسية الأمريكية بمعايدة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى.