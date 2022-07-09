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"كبش السفيرة الأمريكية" لدى الجزائر يصنع الحدث... فيديو
"كبش السفيرة الأمريكية" لدى الجزائر يصنع الحدث... فيديو
أضفت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، نوعا من الطرافة، وذلك من خلال ظهورها في مقطع فيديو وهي تتفاوض لشراء كبش عيد الأضحى. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:33+0000
2022-07-09T11:33+0000
العالم العربي
الجزائر
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ونشرت صفحة السفارة الأمريكية عبر "تويتر"، مقطعا ظهرت فيه المسؤولة الأمريكية في أحد أسواق بيع الأضاحي وهي ترتدي الجلباب الجزائري التقليدي، برفقة زوجها.وتفاوضت أوبين مع أحد الباعة في السوق، قبل أن يستقر اختيارها على شراء خروف بقرون أعجبها.وفي آخر الفيديو، قامت الدبلوماسية الأمريكية بمعايدة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى.
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العالم العربي, الجزائر, سفيرة, واشنطن

"كبش السفيرة الأمريكية" لدى الجزائر يصنع الحدث... فيديو

11:33 GMT 09.07.2022
© Photo / pixabay/Ksenia_Vysotskayaخروف في البراري الطبيعية
خروف في البراري الطبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Photo / pixabay/Ksenia_Vysotskaya
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أضفت السفيرة الأمريكية لدى الجزائر إليزابيث مور أوبين، نوعا من الطرافة، وذلك من خلال ظهورها في مقطع فيديو وهي تتفاوض لشراء كبش عيد الأضحى.
ونشرت صفحة السفارة الأمريكية عبر "تويتر"، مقطعا ظهرت فيه المسؤولة الأمريكية في أحد أسواق بيع الأضاحي وهي ترتدي الجلباب الجزائري التقليدي، برفقة زوجها.
وتفاوضت أوبين مع أحد الباعة في السوق، قبل أن يستقر اختيارها على شراء خروف بقرون أعجبها.
وفي آخر الفيديو، قامت الدبلوماسية الأمريكية بمعايدة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى.
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