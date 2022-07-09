https://arabic.sputniknews.com/20220709/كييف-تقطع-إمدادات-الغاز-عن-منطقة-زابوروجيه-بعد-فقدان-السيطرة-عليها-1064901200.html
كييف تقطع إمدادات الغاز عن منطقة زابوروجيه بعد فقدان السيطرة عليها
كييف تقطع إمدادات الغاز عن منطقة زابوروجيه بعد فقدان السيطرة عليها
أعلن نائب رئيس مديرية الشؤون الداخلية لمنطقة زابوروجيه، أليكسي سيليفانوف، اليوم السبت، أن سلطات كييف قطعت إمدادت الغاز عن المنطقة. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T10:13+0000
2022-07-09T10:13+0000
2022-07-09T10:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشر سيليفانوف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "الجانب الأوكراني أغلق خط أنابيب الغاز في المنطقة التي لا تزال خاضعة لسيطرته والواقعة تحديدا شمال أوريخوف".كما أشار رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في المنطقة، إيفجيني باليتسكي، إلى أنه لا يوجد ضرر في أنابيب الغاز، لكن نحن نتفهم ذلك لقد تم إيقاف الغاز في المنطقة لأنه ببساطة لا يعتبر نظام كييف منطقة زابوروجيه تابعة له ولا حتى سكانها.وأضاف قائلا: "هذه هي أساليبهم التي استخدموها في شبه جزيرة القرم. طرق الإبادة الجماعية قطع المياه والغاز والكهرباء عن الناس".وتابع باليتسكي قائلا: "لجأت سلطات المنطقة إلى روسيا لطلب المساعدة في حالات الطوارئ وإرسال الأجهزة الكهربائية للأغراض الصناعية والمنزلية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كييف تقطع إمدادات الغاز عن منطقة زابوروجيه بعد فقدان السيطرة عليها
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أعلن نائب رئيس مديرية الشؤون الداخلية لمنطقة زابوروجيه، أليكسي سيليفانوف، اليوم السبت، أن سلطات كييف قطعت إمدادت الغاز عن المنطقة.
ونشر سيليفانوف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": "الجانب الأوكراني أغلق خط أنابيب الغاز في المنطقة التي لا تزال خاضعة لسيطرته والواقعة تحديدا شمال أوريخوف".
كما أشار
رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في المنطقة، إيفجيني باليتسكي، إلى أنه لا يوجد ضرر في أنابيب الغاز، لكن نحن نتفهم ذلك لقد تم إيقاف الغاز في المنطقة لأنه ببساطة لا يعتبر نظام كييف منطقة زابوروجيه تابعة له ولا حتى سكانها.
وأضاف قائلا: "هذه هي أساليبهم التي استخدموها في شبه جزيرة القرم. طرق الإبادة الجماعية قطع المياه والغاز والكهرباء عن الناس".
وتابع باليتسكي قائلا: "لجأت سلطات المنطقة إلى روسيا لطلب المساعدة في حالات الطوارئ وإرسال الأجهزة الكهربائية للأغراض الصناعية والمنزلية".