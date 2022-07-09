https://arabic.sputniknews.com/20220709/لبنان-أضاحي-العيد-أسعارها-عادية-للمغتربين-ونارية-على-المقيمين-1064904151.html

لبنان... أضاحي العيد أسعارها "عادية" للمغتربين و"نارية" على المقيمين

لبنان... أضاحي العيد أسعارها "عادية" للمغتربين و"نارية" على المقيمين

شهد عيد الأضحى هذا العام تراجعا ملحوظا في الإقبال على أضاحي العيد في لبنان، بالرغم من الأسعار الثابتة منذ أكثر من عشر سنوات، فيما انحصرت عملية البيع على... 09.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-09T11:30+0000

2022-07-09T11:30+0000

2022-07-09T11:30+0000

العالم العربي

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في طرابلس يقف المغترب في المملكة العربية السعودية، عبد الرزاق العقدة، أمام أحد محال بيع الأضاحي لانتقاء عدد من المواشي، يقول عبد الرزاق لـ"سبوتنيك"، إن "الأسعار عادية وليست مرتفعة، ولكن مردود الناس في لبنان انخفض مقابل ارتفاع في الدولار مما أثر على القدرة الشرائية"، وأكد أن "الجميع يتمنى أن يضحي في العيد لأنها شعيرة إسلامية ولكن الأوضاع غير مناسبة".وأشار عدد من مشتري الأضاحي بعد أن تحدثنا معهم إلى أنهم مكلّفين من مغتربين لشراء الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين والفقراء، والبعض الآخر تبيّن أنهم جمعيات خيرية عملت أيضا على جمع الأموال ما قبل العيد من متبرعين ومؤسسات لشراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء.الأسعار ثابتة ولم تتغيرتتراوح أسعار المواشي ما بين 225 دولارا و300 دولار، والأوزان تتراوح ما بين 45 و60 كيلوغراما، أما سعر الكيلو الواحد هو 5 دولارات وهو ما يؤكد عليه محمد هاشم أحد أصحاب محال بيع المواشي واللحوم وقال إن "الإقبال على شراء الأضاحي أقل من السنة الماضية، كانت تصل عدد الأضاحي إلى أكثر من 100 أما اليوم أقل".وأشار إلى إن "معظم الأضاحي هي لمواطنين من خارج لبنان، أو من أموال المغتربين".أما خالد الرفاعي وهو أيضا مالك متجر لبيع اللحوم أوضح أنه "يوجد عمل ولكن ليس كما السنة الماضية، حتى البيع اليومي في الأيام العادية انخفض من 6 مواشي إلى 1 أو 2"، وأشار إلى إن "المواطن اللبناني ما قبل الـ2019 كان يضحي بخاروف واحد أو 2 أما اليوم فالأضاحي انحسرت بالمغتربين"، مؤكدا إن "عملية البيع تتم بالدولار الأمريكي حصرا لأننا نشتري المواشي من المزارع بالدولار".

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العالم العربي