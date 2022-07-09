لبنان... أضاحي العيد أسعارها "عادية" للمغتربين و"نارية" على المقيمين
© Sputnik . Abdul Kader Albayلبنان..أضاحي العيد أسعارها "عادية" للمغتربين و"نارية" على المقيمين
© Sputnik . Abdul Kader Albay
شهد عيد الأضحى هذا العام تراجعا ملحوظا في الإقبال على أضاحي العيد في لبنان، بالرغم من الأسعار الثابتة منذ أكثر من عشر سنوات، فيما انحصرت عملية البيع على المغتربين والجمعيات الخيرية في مختلف أنحاء البلاد.
في طرابلس يقف المغترب في المملكة العربية السعودية، عبد الرزاق العقدة، أمام أحد محال بيع الأضاحي لانتقاء عدد من المواشي، يقول عبد الرزاق لـ"سبوتنيك"، إن "الأسعار عادية وليست مرتفعة، ولكن مردود الناس في لبنان انخفض مقابل ارتفاع في الدولار مما أثر على القدرة الشرائية"، وأكد أن "الجميع يتمنى أن يضحي في العيد لأنها شعيرة إسلامية ولكن الأوضاع غير مناسبة".
© Sputnik . Abdul Kader Albayلبنان... أضاحي العيد أسعارها "عادية" للمغتربين و"نارية" على المقيمين
لبنان... أضاحي العيد أسعارها "عادية" للمغتربين و"نارية" على المقيمين
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأشار عدد من مشتري الأضاحي بعد أن تحدثنا معهم إلى أنهم مكلّفين من مغتربين لشراء الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين والفقراء، والبعض الآخر تبيّن أنهم جمعيات خيرية عملت أيضا على جمع الأموال ما قبل العيد من متبرعين ومؤسسات لشراء الأضاحي وتوزيعها على الفقراء.
© Sputnik . Abdul Kader Albayلبنان... أضاحي العيد أسعارها "عادية" للمغتربين و"نارية" على المقيمين
لبنان... أضاحي العيد أسعارها "عادية" للمغتربين و"نارية" على المقيمين
© Sputnik . Abdul Kader Albay
الأسعار ثابتة ولم تتغير
تتراوح أسعار المواشي ما بين 225 دولارا و300 دولار، والأوزان تتراوح ما بين 45 و60 كيلوغراما، أما سعر الكيلو الواحد هو 5 دولارات وهو ما يؤكد عليه محمد هاشم أحد أصحاب محال بيع المواشي واللحوم وقال إن "الإقبال على شراء الأضاحي أقل من السنة الماضية، كانت تصل عدد الأضاحي إلى أكثر من 100 أما اليوم أقل".
وأشار إلى إن "معظم الأضاحي هي لمواطنين من خارج لبنان، أو من أموال المغتربين".
أما خالد الرفاعي وهو أيضا مالك متجر لبيع اللحوم أوضح أنه "يوجد عمل ولكن ليس كما السنة الماضية، حتى البيع اليومي في الأيام العادية انخفض من 6 مواشي إلى 1 أو 2"، وأشار إلى إن "المواطن اللبناني ما قبل الـ2019 كان يضحي بخاروف واحد أو 2 أما اليوم فالأضاحي انحسرت بالمغتربين"، مؤكدا إن "عملية البيع تتم بالدولار الأمريكي حصرا لأننا نشتري المواشي من المزارع بالدولار".