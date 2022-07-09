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https://arabic.sputniknews.com/20220709/متظاهرون-يحاولون-سرقة-سيارات-الرئيس-السريلانكي-من-مقر-إقامته-فيديو-1064907770.html
متظاهرون يحاولون سرقة سيارات الرئيس السريلانكي من مقر إقامته.. فيديو
متظاهرون يحاولون سرقة سيارات الرئيس السريلانكي من مقر إقامته.. فيديو
حالة عارمة من الفوضى اجتاحت القصر الرئاسي في سريلانكا بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا منه، عقب اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين، على خلفية الأزمة الاقتصادية... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T13:29+0000
2022-07-09T13:29+0000
العالم
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وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، حشودا غفيرة من المواطنين خارج القصر الرئاسي تحاصره من جميع الجهات.كما ظهرت لقطات أخرى المحتجين وهم داخل القصر في إحدى غرف النوم يعبثون ببعض الممتلكات الشخصية للرئيس.كما حاول متظاهرون سرقة السيارات التابعة للرئيس السريلانكي من مقر إقامتة.وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، إلى اجتماع عاجل لمناقشة "حل سريع" لفراغ محتمل في السلطة بعد أن فر الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، من مقر إقامته الرسمي.وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، إذ ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.
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العالم

متظاهرون يحاولون سرقة سيارات الرئيس السريلانكي من مقر إقامته.. فيديو

13:29 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikaraحمالات معلقة على سور مبنى المكتب الرئاسي لسريلانكا، كعلامة احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في كولومبو في 7 مايو 2022
حمالات معلقة على سور مبنى المكتب الرئاسي لسريلانكا، كعلامة احتجاج للمطالبة باستقالة رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، في كولومبو في 7 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / Ishara S. Kodikara
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حالة عارمة من الفوضى اجتاحت القصر الرئاسي في سريلانكا بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا منه، عقب اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة، حشودا غفيرة من المواطنين خارج القصر الرئاسي تحاصره من جميع الجهات.
كما ظهرت لقطات أخرى المحتجين وهم داخل القصر في إحدى غرف النوم يعبثون ببعض الممتلكات الشخصية للرئيس.
كما حاول متظاهرون سرقة السيارات التابعة للرئيس السريلانكي من مقر إقامتة.
وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، إلى اجتماع عاجل لمناقشة "حل سريع" لفراغ محتمل في السلطة بعد أن فر الرئيس، غوتابايا راجاباكسا، من مقر إقامته الرسمي.
وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، إذ ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.
وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.
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