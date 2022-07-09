https://arabic.sputniknews.com/20220709/مسؤول-هندي-نيودلهي-تعتزم-تطوير-الصناعات-الدوائية-مع-روسيا---1064897880.html
مسؤول هندي: نيودلهي تعتزم تطوير الصناعات الدوائية مع روسيا
مسؤول هندي: نيودلهي تعتزم تطوير الصناعات الدوائية مع روسيا
أعلن رئيس تحالف رجال الأعمال في الهند، سامي كوتواني، أن بلاده تعتزم تطوير الأعمال الصيدلانية في روسيا، وذلك من خلال تطوير توريد الأدوية المصنعة من روسيا إلى... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T07:02+0000
2022-07-09T07:02+0000
2022-07-09T07:02+0000
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565518_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e1b01b6a638b4115aa9ef3f429e5d599.jpg
وقال كوتواني خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "آمل أن نتمكن من تطوير علاقات تجارية ثنائية بنجاح وبناء المزيد من الشركات ليس فقط للتجارة مع روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، ولكن أيضًا لتصدير الأدوية من روسيا إلى الدول الأفريقية وهذا هو مستقبلنا المشترك".وأكد كوتواني قائلا: "نحن بحاجة إلى دعم الحكومة الروسية والسوق الروسية لتسريع العملية وبالفعل في 20 يوليو/تموز سيعقد مؤتمر روسي هندي كبير لقطاع الأدوية".وأضاف رجل الأعمال أنه "في ظل الظروف الجديدة عندما تنقطع الأسواق الأوروبية عن العديد من الشركات الروسية يجب على رجال الأعمال الروس الناجحين التفكير في توسيع الإنتاج في مناطق أخرى ومنها السوق الهندي، ما يعني الوصول إلى منطقة جنوب آسيا". وخلص كوتواني قائلا: "لقد أغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه، ولكن تم فتح الأبواب أمام الهند والصين وإيران وتركيا وكل أنواع الأعمال ممكنة وربما يتعين على الروس القيام بمهمتهم في الهند والتركيز على هذا البلد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1049565518_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d93a329e26ee31ebc870dcd6f63373f1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
مسؤول هندي: نيودلهي تعتزم تطوير الصناعات الدوائية مع روسيا
تابعنا عبر
أعلن رئيس تحالف رجال الأعمال في الهند، سامي كوتواني، أن بلاده تعتزم تطوير الأعمال الصيدلانية في روسيا، وذلك من خلال تطوير توريد الأدوية المصنعة من روسيا إلى مناطق في أفريقيا وآسيا.
وقال كوتواني خلال مقابلة
مع وكالة "سبوتنيك": "آمل أن نتمكن من تطوير علاقات تجارية ثنائية بنجاح وبناء المزيد من الشركات ليس فقط للتجارة مع روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، ولكن أيضًا لتصدير الأدوية من روسيا إلى الدول الأفريقية وهذا هو مستقبلنا المشترك".
وأكد كوتواني قائلا: "نحن بحاجة إلى دعم الحكومة الروسية والسوق الروسية لتسريع العملية وبالفعل في 20 يوليو/تموز سيعقد مؤتمر روسي هندي كبير لقطاع الأدوية".
وأضاف رجل الأعمال أنه "في ظل الظروف الجديدة عندما تنقطع الأسواق الأوروبية عن العديد من الشركات الروسية يجب على رجال الأعمال الروس الناجحين التفكير في توسيع الإنتاج في مناطق أخرى ومنها السوق الهندي، ما يعني الوصول إلى منطقة جنوب آسيا".
وخلص كوتواني قائلا: "لقد أغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه، ولكن تم فتح الأبواب أمام الهند والصين وإيران وتركيا وكل أنواع الأعمال ممكنة وربما يتعين على الروس القيام بمهمتهم في الهند والتركيز على هذا البلد".