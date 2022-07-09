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https://arabic.sputniknews.com/20220709/مسؤول-هندي-نيودلهي-تعتزم-تطوير-الصناعات-الدوائية-مع-روسيا---1064897880.html
مسؤول هندي: نيودلهي تعتزم تطوير الصناعات الدوائية مع روسيا
مسؤول هندي: نيودلهي تعتزم تطوير الصناعات الدوائية مع روسيا
أعلن رئيس تحالف رجال الأعمال في الهند، سامي كوتواني، أن بلاده تعتزم تطوير الأعمال الصيدلانية في روسيا، وذلك من خلال تطوير توريد الأدوية المصنعة من روسيا إلى... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T07:02+0000
2022-07-09T07:02+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال كوتواني خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "آمل أن نتمكن من تطوير علاقات تجارية ثنائية بنجاح وبناء المزيد من الشركات ليس فقط للتجارة مع روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، ولكن أيضًا لتصدير الأدوية من روسيا إلى الدول الأفريقية وهذا هو مستقبلنا المشترك".وأكد كوتواني قائلا: "نحن بحاجة إلى دعم الحكومة الروسية والسوق الروسية لتسريع العملية وبالفعل في 20 يوليو/تموز سيعقد مؤتمر روسي هندي كبير لقطاع الأدوية".وأضاف رجل الأعمال أنه "في ظل الظروف الجديدة عندما تنقطع الأسواق الأوروبية عن العديد من الشركات الروسية يجب على رجال الأعمال الروس الناجحين التفكير في توسيع الإنتاج في مناطق أخرى ومنها السوق الهندي، ما يعني الوصول إلى منطقة جنوب آسيا". وخلص كوتواني قائلا: "لقد أغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه، ولكن تم فتح الأبواب أمام الهند والصين وإيران وتركيا وكل أنواع الأعمال ممكنة وربما يتعين على الروس القيام بمهمتهم في الهند والتركيز على هذا البلد".
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روسيا, اقتصاد

مسؤول هندي: نيودلهي تعتزم تطوير الصناعات الدوائية مع روسيا

07:02 GMT 09.07.2022
© Photo / pixabay/stevepbحبوب وأدوية ومكملات غذائية في علبة مخصصة للادوية
حبوب وأدوية ومكملات غذائية في علبة مخصصة للادوية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© Photo / pixabay/stevepb
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أعلن رئيس تحالف رجال الأعمال في الهند، سامي كوتواني، أن بلاده تعتزم تطوير الأعمال الصيدلانية في روسيا، وذلك من خلال تطوير توريد الأدوية المصنعة من روسيا إلى مناطق في أفريقيا وآسيا.
وقال كوتواني خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "آمل أن نتمكن من تطوير علاقات تجارية ثنائية بنجاح وبناء المزيد من الشركات ليس فقط للتجارة مع روسيا ودول رابطة الدول المستقلة، ولكن أيضًا لتصدير الأدوية من روسيا إلى الدول الأفريقية وهذا هو مستقبلنا المشترك".
وأكد كوتواني قائلا: "نحن بحاجة إلى دعم الحكومة الروسية والسوق الروسية لتسريع العملية وبالفعل في 20 يوليو/تموز سيعقد مؤتمر روسي هندي كبير لقطاع الأدوية".
وأضاف رجل الأعمال أنه "في ظل الظروف الجديدة عندما تنقطع الأسواق الأوروبية عن العديد من الشركات الروسية يجب على رجال الأعمال الروس الناجحين التفكير في توسيع الإنتاج في مناطق أخرى ومنها السوق الهندي، ما يعني الوصول إلى منطقة جنوب آسيا".
وخلص كوتواني قائلا: "لقد أغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه، ولكن تم فتح الأبواب أمام الهند والصين وإيران وتركيا وكل أنواع الأعمال ممكنة وربما يتعين على الروس القيام بمهمتهم في الهند والتركيز على هذا البلد".
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