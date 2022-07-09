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https://arabic.sputniknews.com/20220709/نائب-سريلانكي-يؤكد-عقد-اجتماع-طارئ-للبرلمان-على-خلفية-الاحتجاجات-وفرار-الرئيس-1064903426.html
نائب سريلانكي يؤكد عقد اجتماع طارئ للبرلمان على خلفية الاحتجاجات وفرار الرئيس
نائب سريلانكي يؤكد عقد اجتماع طارئ للبرلمان على خلفية الاحتجاجات وفرار الرئيس
قال زعيم تحالف التاميل التقدمي، النائب مانو غانيسان، إن الاجتماع الطارئ للبرلمان السريلانكي، الذي سيعقد وسط اضطرابات حاشدة في عاصمة البلاد، سيبدأ في الدقائق... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T11:12+0000
2022-07-09T11:12+0000
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وأضاف غانيسان على حسابه بـ"تويتر" أن "الاجتماع الطارئ لقادة الأحزاب مع رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ يعقد في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (11.30 بتوقيت غرينتش)".بدوره، قال الرئيس غوتابايا راجاباكسا إنه مستعد للانصياع لأي قرار يُتخذ في اجتماع لقادة الحزب في البلاد.وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي. وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.ووفقا للأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصًا نتيجة الاحتجاجات، بينهم شرطيان.وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود. وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-متظاهرون-اقتحموا-مقر-الرئيس-السريلانكي-1064898678.html
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نائب سريلانكي يؤكد عقد اجتماع طارئ للبرلمان على خلفية الاحتجاجات وفرار الرئيس

11:12 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022
ضباط شرطة مكافحة الشغب يقفون في مواقعهم خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو، 7 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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قال زعيم تحالف التاميل التقدمي، النائب مانو غانيسان، إن الاجتماع الطارئ للبرلمان السريلانكي، الذي سيعقد وسط اضطرابات حاشدة في عاصمة البلاد، سيبدأ في الدقائق المقبلة.
وأضاف غانيسان على حسابه بـ"تويتر" أن "الاجتماع الطارئ لقادة الأحزاب مع رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ يعقد في الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (11.30 بتوقيت غرينتش)".
متظاهر يهتف شعارات حاملا الخبز خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، عند مدخل مكتب الرئيس في كولومبو، سريلانكا 15 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
متظاهرون يقتحمون مقر الرئيس السريلانكي وأنباء عن هروبه... فيديو وصور
07:42 GMT
بدوره، قال الرئيس غوتابايا راجاباكسا إنه مستعد للانصياع لأي قرار يُتخذ في اجتماع لقادة الحزب في البلاد.
وكانت احتجاجات حاشدة قد عمت اليوم السبت العاصمة السريلانكية وبدلاً من المسيرة السلمية المخطط لها، اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة واقتحموا القصر الرئاسي.
وبحسب ما ورد تم إجلاء الرئيس غوتابايا راجاباكسا قبل وقت قصير من محاصرة المحتجين لمنزله.
ووفقا للأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصًا نتيجة الاحتجاجات، بينهم شرطيان.
وتشهد البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، حيث ضربت جائحة كورونا قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، ما جعل سريلانكا غير قادرة على شراء ما يكفي من الوقود.
وتعاني سريلانكا من نقص في المواد الغذائية والضروريات الأساسية والأدوية والغاز في البلاد، كما تواجه أجزاء كثيرة من سريلانكا انقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي بسبب نقص الوقود.
ويقدر الدين الخارجي للدولة الجزيرة بنحو 51 مليار دولار.
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