https://arabic.sputniknews.com/20220709/نيوزيلندا-تسجل-أول-إصابة-بفيروس-جدري-القرود-1064915761.html
نيوزيلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود
نيوزيلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود
أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في نيوزيلندا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T21:42+0000
2022-07-09T21:42+0000
2022-07-09T21:42+0000
جدري القردة
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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حالة الإصابة لشخص في الثلاثينيات من عمره يعيش في مدينة أوكلاند. مشيرة إلى أنه عاد مؤخرا من الخارج من دولة ظهرت بها حالات إصابة بفيروس جدري القرود.وأشارت إلى أن هناك عددا قليلا جدا من المخالطين للحالة المصابة، حيث صدرت لهم نصائح بمراقبة الأعراض.يذكر أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/الصحة-العالمية-تؤكد-إصابة-أطفال-دون-سن-الخامسة-بجدري-القرود-1064779907.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
جدري القردة
نيوزيلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود
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أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في نيوزيلندا.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حالة الإصابة لشخص في الثلاثينيات
من عمره يعيش في مدينة أوكلاند. مشيرة إلى أنه عاد مؤخرا من الخارج من دولة ظهرت بها حالات إصابة بفيروس جدري القرود.
وأشارت إلى أن هناك عددا قليلا جدا من المخالطين للحالة المصابة، حيث صدرت لهم نصائح بمراقبة الأعراض.
يذكر أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.