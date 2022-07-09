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https://arabic.sputniknews.com/20220709/نيوزيلندا-تسجل-أول-إصابة-بفيروس-جدري-القرود-1064915761.html
نيوزيلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود
نيوزيلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود
أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في نيوزيلندا. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T21:42+0000
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جدري القردة
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وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حالة الإصابة لشخص في الثلاثينيات من عمره يعيش في مدينة أوكلاند. مشيرة إلى أنه عاد مؤخرا من الخارج من دولة ظهرت بها حالات إصابة بفيروس جدري القرود.وأشارت إلى أن هناك عددا قليلا جدا من المخالطين للحالة المصابة، حيث صدرت لهم نصائح بمراقبة الأعراض.يذكر أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220706/الصحة-العالمية-تؤكد-إصابة-أطفال-دون-سن-الخامسة-بجدري-القرود-1064779907.html
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جدري القردة

نيوزيلندا تسجل أول إصابة بجدري القرود

21:42 GMT 09.07.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
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أعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في نيوزيلندا.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن حالة الإصابة لشخص في الثلاثينيات من عمره يعيش في مدينة أوكلاند. مشيرة إلى أنه عاد مؤخرا من الخارج من دولة ظهرت بها حالات إصابة بفيروس جدري القرود.
وأشارت إلى أن هناك عددا قليلا جدا من المخالطين للحالة المصابة، حيث صدرت لهم نصائح بمراقبة الأعراض.
مقر منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
الصحة العالمية تؤكد إصابة أطفال دون سن الخامسة بجدري القرود
6 يوليو, 15:42 GMT
يذكر أن فيروس جدري القرود يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.
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