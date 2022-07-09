https://arabic.sputniknews.com/20220709/هل-تعيد-خطة-باشاغا-أزمة-ليبيا-إلى-المسار-الصحيح-1064909171.html

هل تعيد خطة باشاغا أزمة ليبيا إلى المسار الصحيح

هل تعيد خطة باشاغا أزمة ليبيا إلى المسار الصحيح

أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن حكومته أطلقت ‫خارطة طريق نحو التعافي، ترتكز على عدة محاور أهمها الحاجة إلى تعزيز الأمن.‬‬ 09.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-09T15:01+0000

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2022-07-09T15:01+0000

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هل تعيد خطة باشاغا أزمة ليبيا إلى المسار الصحيح هل تعيد خطة باشاغا أزمة ليبيا إلى المسار الصحيح

وقال باشاغا، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه ناقش مع أعضاء حكومته وعدد من القادة الأمنيين، الجمعة، "تطوير التعاون بين الحكومة والأجهزة الأمنية " مؤكدا على "ضرورة تطوير قدرات منتسبي الجهات الأمنية، وتوفير الدعم المالي اللازم، وتعزيز التعاون الأمني مع دول الجوار ووضع خطط مشتركة لحماية وتأمين الحدود"و خلال الاجتماع تم الاتفاق على "التنسيق لاجتماع تقابلي بعد عيد الاضحى المبارك للتباحث حول سبل دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تنفيذ المهام المناطة بها وفقا لاجتماع برلين 1 و 2 ومؤتمر باريس".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال المحلل السياسي د. عبد العزيز اغنية إن "باشاغا يستمر في محاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه، وهذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لرد المشهد السياسي الليبي بعيدا عن الاحتراب، وهي محاولة لفرض سلطته الواقعية والتنفيذية على الأرض خاصة في العاصمة" مشيرا إلى "رؤية باشاغا ناتجة عن عمل مجموعة من اللجان، وهي رؤى رائعة يمكن أن تقدم خطوة للإمام، لكن تظل العوائق الموجودة على الأرض هي الحائل دون التطبيق"واعتبر الباحث المختص بالشؤن السياسية والاستراتيجية د. محمود إسماعيل الرملي "أن هذه المبادرة كغيرها وهناك الكثير من الخطط لكن التطبيق غير موجود، ومن ثم فقد تمضي خارطة الطريق هذه مثل سابقاتها، ربما تقوم بتحريك الماء الراكد لكن من الصعب ان تنجح في ظل غياب المجتمع الدولي الفاعل، وانقسامه على ذاته فيما يتعلق بالشأن الليبي"وأوضح الترجمان أن "باشاغا يعول على تغير الموقف الدولي من الدبيبية، ويحاول استمالة الميليشيات، لكن النخب الوطنية لا تعول على هذا كثيرا، فالموقف الدولي له اجندته الخاصة ويتعامل مع المليشيات وفقا لها، وعليه فإن تواجد المليشيات مستمر لتنفيذ الأجندات الأجنبية" مشيرا إلى أن "هذه المليشيات تسيطر بالفعل على الواقع الليبي، ولن تقبل بأي حلول قد تجردتها من مكانتها ومن امتيازاتها، وسيتعين أولا العمل على كيفية حلحلة المليشيات، والعمل على الانتهاء من القاعدة الدستورية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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