https://arabic.sputniknews.com/20220709/واشنطن-تتهم-موسكو-بعدم-وجود-نية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-بالطرق-الدبلوماسية-1064899914.html
واشنطن تتهم موسكو بعدم وجود نية لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية
واشنطن تتهم موسكو بعدم وجود نية لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية
اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، روسيا بأنها لا تمتلك النية لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، وذلك رغم تأكيد موسكو في أكثر من... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T09:08+0000
2022-07-09T09:08+0000
2022-07-09T09:08+0000
العالم
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وقال بلينكن خلال مؤتمره الصحفي على هامش قمة مجموعة العشرين من إندونيسيا: "واشنطن مستعدة لبذل الجهود لتقديم حلول دبلوماسية ولكن لا نرى أي مؤشرات من قبل روسيا للالتزام بالطريق الدبلوماسي ووقف الاعتداء على أوكرانيا".وتابع: "الغزو الروسي ليس اعتداء على الشعب الأوكراني فقط بل اعتداء على النظام العالمي برمته"، على حد قوله، مشددا بأنه "على روسيا أن توقف الحرب وتنخرط في المسار الدبلوماسي".وبدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا إنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
واشنطن تتهم موسكو بعدم وجود نية لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية
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اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، روسيا بأنها لا تمتلك النية لحل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، وذلك رغم تأكيد موسكو في أكثر من مناسبة استعدادها لاستئناف المفاوضات بمجرد أن تظهر أوكرانيا نهجا بناء وترد على المقترحات الروسية.
وقال بلينكن خلال مؤتمره الصحفي على هامش قمة مجموعة العشرين من إندونيسيا: "واشنطن مستعدة لبذل الجهود لتقديم حلول دبلوماسية ولكن لا نرى أي مؤشرات من قبل روسيا للالتزام بالطريق الدبلوماسي ووقف الاعتداء على أوكرانيا".
وتابع: "الغزو الروسي ليس اعتداء على الشعب الأوكراني فقط بل اعتداء على النظام العالمي برمته"، على حد قوله، مشددا بأنه "على روسيا أن توقف الحرب وتنخرط في المسار الدبلوماسي".
وبدأت
روسيا العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/ شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا إنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.