https://arabic.sputniknews.com/20220709/وزير-الدفاع-البريطاني-يعلن-عدم-ترشحه-لمنصب-رئيس-الوزراء-خلفا-لجونسون-1064906297.html
وزير الدفاع البريطاني يعلن عدم ترشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لجونسون
وزير الدفاع البريطاني يعلن عدم ترشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لجونسون
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عدم خوضه سباق الترشح لمنصب رئيس الوزراء خلفا لبوريس جونسون. 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T12:23+0000
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وقال بن والاس عبر حسابه بـ"تويتر" اليوم السبت، إنه "بعد دراسة ومناقشة متأنية مع الزملاء والعائلة، اتخذت قرارًا بعدم الدخول في سباق الترشح على قيادة حزب المحافظين".وأضاف "أنا ممتن جدًا لجميع زملائي البرلمانيين والأعضاء الذين تعهدوا بتقديم الدعم".وتابع "لم يكن اختيارًا سهلاً، لكن تركيزي ينصب على وظيفتي الحالية والحفاظ على أمن هذا البلد العظيم".وأتم قائلا "أتمنى كل التوفيق لجميع المرشحين وآمل أن نعود بسرعة للتركيز على القضايا التي انتخبنا جميعا لمعالجتها".وكان بوريس جونسون، قد أعلن الخميس الماضي، استقالته من منصب رئيس حزب المحافظين بسبب تقارير تتهم نائبه المُقال الآن، كريس بينشر، بفضيحة جنسية.وعلى إثر ذلك، استقال أكثر من 50 من كبار موظفي مجلس الوزراء، ما أجبر جونسون على التنحي من منصبه.بعد تنحي جونسون، أعلن وزير الخزانة السابق ريشي سوناك عن ترشيحه لقيادة حزب المحافظين، بينما قالت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، إنها تخطط للترشح، بالإضافة إلى النائبة كيمي بادنوش. ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين حتى الآن غير المؤكدين هو وزير الصحة ساجيد جافيد ووزيرة الخارجية ليز تراس.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/صحيفة-حلفاء-جونسون-يخططون-لإعاقة-وصول-شخصية-جديدة-إلى-رئاسة-الحكومة-البريطانية-1064893184.html
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وزير الدفاع البريطاني يعلن عدم ترشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لجونسون
12:23 GMT 09.07.2022 (تم التحديث: 12:24 GMT 09.07.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، عدم خوضه سباق الترشح لمنصب رئيس الوزراء خلفا لبوريس جونسون.
وقال بن والاس عبر حسابه بـ"تويتر" اليوم السبت، إنه "بعد دراسة ومناقشة متأنية مع الزملاء والعائلة، اتخذت قرارًا بعدم الدخول في سباق الترشح على قيادة حزب المحافظين".
وأضاف "أنا ممتن جدًا لجميع زملائي البرلمانيين والأعضاء الذين تعهدوا بتقديم الدعم".
وتابع "لم يكن اختيارًا سهلاً، لكن تركيزي ينصب على وظيفتي الحالية والحفاظ على أمن هذا البلد العظيم".
وأتم قائلا "أتمنى كل التوفيق لجميع المرشحين وآمل أن نعود بسرعة للتركيز على القضايا التي انتخبنا جميعا لمعالجتها".
وكان بوريس جونسون، قد أعلن الخميس الماضي، استقالته من منصب رئيس حزب المحافظين بسبب تقارير تتهم نائبه المُقال الآن، كريس بينشر، بفضيحة جنسية.
وعلى إثر ذلك، استقال أكثر من 50 من كبار موظفي مجلس الوزراء، ما أجبر جونسون على التنحي من منصبه.
بعد تنحي جونسون، أعلن وزير الخزانة السابق ريشي سوناك عن ترشيحه لقيادة حزب المحافظين، بينما قالت المدعية العامة لإنجلترا وويلز، سويلا برافرمان، إنها تخطط للترشح، بالإضافة إلى النائبة كيمي بادنوش.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين حتى الآن غير المؤكدين هو وزير الصحة ساجيد جافيد ووزيرة الخارجية ليز تراس.