https://arabic.sputniknews.com/20220709/وزير-الدفاع-الكويتي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بقوات-بلاده-في-السعودية-1064901320.html
وزير الدفاع الكويتي يجري اتصالا هاتفيا بقوات بلاده في السعودية
وزير الدفاع الكويتي يجري اتصالا هاتفيا بقوات بلاده في السعودية
أجرى وزير الدفاع الكويتي طلال خالد الأحمد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T10:19+0000
2022-07-09T10:19+0000
2022-07-09T10:19+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
السعودية
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103501/67/1035016730_0:0:2532:1424_1920x0_80_0_0_65624bc92a05d6da2311893e5c504079.jpg
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، نقل وزير الدفاع خلال الاتصال تهنئة أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأشار وزير الدفاع خلال الاتصال إلى أن ما يقوم به منتسبو الجيش الكويتي من مهام وواجبات إلى جانب إخوانهم بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هو محل فخر واعتزاز لدى الجميع. وأكد أن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار دولة الكويت.وأوضح أن مشاركة القوات الكويتية بهذه العملية تأتي ترسيخا لروابط الدم والأخوة والمصير المشترك وترجمة لمفهوم التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.يذكر أن عملية "إعادة الأمل" قد أُعلن عنها في 21 أبريل/ نيسان 2015، وذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف العربي عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، حينما أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة التي تشكل تهديدا لأمن السعودية والدول المجاورة.
الكويت
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103501/67/1035016730_0:0:2532:1900_1920x0_80_0_0_899a4c62f5c4878e047331cd93156933.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, العالم العربي, инфографика
وزير الدفاع الكويتي يجري اتصالا هاتفيا بقوات بلاده في السعودية
تابعنا عبر
أجرى وزير الدفاع الكويتي طلال خالد الأحمد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على أوضاعها.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، نقل وزير الدفاع خلال الاتصال تهنئة أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشار وزير الدفاع خلال الاتصال إلى أن ما يقوم به منتسبو الجيش الكويتي
من مهام وواجبات إلى جانب إخوانهم بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هو محل فخر واعتزاز لدى الجميع.
وأكد أن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار دولة الكويت
.
وأوضح أن مشاركة القوات الكويتية بهذه العملية تأتي ترسيخا لروابط الدم والأخوة والمصير المشترك وترجمة لمفهوم التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن عملية "إعادة الأمل" قد أُعلن عنها في 21 أبريل/ نيسان 2015، وذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف العربي عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، حينما أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة التي تشكل تهديدا لأمن السعودية والدول المجاورة.