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وزير الدفاع الكويتي يجري اتصالا هاتفيا بقوات بلاده في السعودية
وزير الدفاع الكويتي يجري اتصالا هاتفيا بقوات بلاده في السعودية
أجرى وزير الدفاع الكويتي طلال خالد الأحمد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T10:19+0000
2022-07-09T10:19+0000
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وحسب وكالة الأنباء الكويتية، نقل وزير الدفاع خلال الاتصال تهنئة أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وأشار وزير الدفاع خلال الاتصال إلى أن ما يقوم به منتسبو الجيش الكويتي من مهام وواجبات إلى جانب إخوانهم بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هو محل فخر واعتزاز لدى الجميع. وأكد أن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار دولة الكويت.وأوضح أن مشاركة القوات الكويتية بهذه العملية تأتي ترسيخا لروابط الدم والأخوة والمصير المشترك وترجمة لمفهوم التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.يذكر أن عملية "إعادة الأمل" قد أُعلن عنها في 21 أبريل/ نيسان 2015، وذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف العربي عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، حينما أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة التي تشكل تهديدا لأمن السعودية والدول المجاورة.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, السعودية, العالم العربي, инфографика

وزير الدفاع الكويتي يجري اتصالا هاتفيا بقوات بلاده في السعودية

10:19 GMT 09.07.2022
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أجرى وزير الدفاع الكويتي طلال خالد الأحمد، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع القوات الكويتية المشاركة في عملية "إعادة الأمل" بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على أوضاعها.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية، نقل وزير الدفاع خلال الاتصال تهنئة أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأشار وزير الدفاع خلال الاتصال إلى أن ما يقوم به منتسبو الجيش الكويتي من مهام وواجبات إلى جانب إخوانهم بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة هو محل فخر واعتزاز لدى الجميع.
وأكد أن أمن واستقرار المملكة من أمن واستقرار دولة الكويت.
وأوضح أن مشاركة القوات الكويتية بهذه العملية تأتي ترسيخا لروابط الدم والأخوة والمصير المشترك وترجمة لمفهوم التعاون والعمل الجماعي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن عملية "إعادة الأمل" قد أُعلن عنها في 21 أبريل/ نيسان 2015، وذلك بعد أن أعلنت قيادة التحالف العربي عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، حينما أعلنت وزارة الدفاع السعودية تدمير الصواريخ البالستية والأسلحة الثقيلة التي تشكل تهديدا لأمن السعودية والدول المجاورة.
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