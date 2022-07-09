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الدفاع الروسية: كييف ترسل عسكريين متطرفين لترهيب الناس في منطقة نيكولاييف
الدفاع الروسية: كييف ترسل عسكريين متطرفين لترهيب الناس في منطقة نيكولاييف
كشفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن عناصر تابعة لجهاز الأمن الأوكراني وصلت إلى منطقة نيكولاييف لتنفيذ مداهمات بحق مواطنين موالين لروسيا ومعادين لنظام... 09.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-09T05:21+0000
2022-07-09T05:21+0000
روسيا
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وجاء إعلان الدفاع الروسية على لسان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، الذي قال إنه "بتوجيه من القيمين الغربيين أصدرت السلطات الأوكرانية أمرًا بتنفيذ مداهمات عقابية في نيكولاييف، لهذا الغرض أرسلت كييف ما يصل إلى 500 من مقاتلي الكتيبة القومية الذين تم تدريبهم خصيصًا لتنفيذ مثل هذه الأعمال، حيث وصلت ممارسات الترهيب من مناطق كييف وأوديسا ولفوف".وأشار رئيس مركز المراقبة إلى أن "نظام كييف مستعد للتضحية بأرواح مواطنيه من أجل تحقيق أهداف إجرامية"، مضيفا أنهم "نتيجة لذلك يكررون تمامًا الأساليب التي استخدمها النازيون في الأراضي المحتلة خلال الحرب الوطنية العظمى".وقال ميزينتسيف إنه وفقًا للبيانات التي تم التحقق منها، فإن العديد من موظفي مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية مدمنين على تعاطي المخدرات والعديد منهم لديهم سوابق بالسرقة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والسطو والإيذاء الجسدي والاغتصاب.واختتم ميزينتسيف حديثه قائلاً: "يتم التحقيق في هذه الجرائم بالتفصيل، وسيعاقب الجناة حتماً بعقوبة عادلة ومستحقة على الفظائع التي ارتكبوها".
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الدفاع الروسية: كييف ترسل عسكريين متطرفين لترهيب الناس في منطقة نيكولاييف

05:21 GMT 09.07.2022
© AP Photoالسكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022.
السكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
© AP Photo
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، أن عناصر تابعة لجهاز الأمن الأوكراني وصلت إلى منطقة نيكولاييف لتنفيذ مداهمات بحق مواطنين موالين لروسيا ومعادين لنظام كييف.
وجاء إعلان الدفاع الروسية على لسان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، الذي قال إنه "بتوجيه من القيمين الغربيين أصدرت السلطات الأوكرانية أمرًا بتنفيذ مداهمات عقابية في نيكولاييف، لهذا الغرض أرسلت كييف ما يصل إلى 500 من مقاتلي الكتيبة القومية الذين تم تدريبهم خصيصًا لتنفيذ مثل هذه الأعمال، حيث وصلت ممارسات الترهيب من مناطق كييف وأوديسا ولفوف".
وأشار رئيس مركز المراقبة إلى أن "نظام كييف مستعد للتضحية بأرواح مواطنيه من أجل تحقيق أهداف إجرامية"، مضيفا أنهم "نتيجة لذلك يكررون تمامًا الأساليب التي استخدمها النازيون في الأراضي المحتلة خلال الحرب الوطنية العظمى".
وقال ميزينتسيف إنه وفقًا للبيانات التي تم التحقق منها، فإن العديد من موظفي مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية مدمنين على تعاطي المخدرات والعديد منهم لديهم سوابق بالسرقة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والمخدرات والسطو والإيذاء الجسدي والاغتصاب.
واختتم ميزينتسيف حديثه قائلاً: "يتم التحقيق في هذه الجرائم بالتفصيل، وسيعاقب الجناة حتماً بعقوبة عادلة ومستحقة على الفظائع التي ارتكبوها".
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