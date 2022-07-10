https://arabic.sputniknews.com/20220710/أحد-مرشحي-منصب-رئاسة-وزراء-بريطانيا-يقترح-طرد-الروس-من-البلاد-1064927970.html

أحد مرشحي منصب رئاسة وزراء بريطانيا يقترح طرد الروس من البلاد

أحد مرشحي منصب رئاسة وزراء بريطانيا يقترح طرد الروس من البلاد

دعا مرشح رئيس الوزراء البريطاني توم توغندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، إلى طرد المواطنين الروس من البلاد. 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T14:04+0000

2022-07-10T14:04+0000

2022-07-10T14:04+0000

العالم

بريطانيا

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وقال توغندهات "يحتاج بلدنا إلى حماية نفسه والأشخاص المستضعفين. هناك أناس في بلدنا يحتاجون بلا شك ويستحقون حماية الدولة البريطانية. في الوقت نفسه ، نحتاج إلى ضمان سلامة البريطانيين، وبالتالي أصررت على طرد ضباط المخابرات السوفيتية، وأولئك المرتبطين بهم".في الوقت نفسه ، في نهاية فبراير، بعد بدء العملية الخاصة لحماية السكان المدنيين في دونباس ، قدم توغندهات اقتراحا أكثر تطرفاً. ثم دعا السياسي الحكومة البريطانية إلى طرد كل الروس من البلاد، مشيرا إلى ضرورة حماية الدولة لمصالحها ومواطنيها.أعلن النائب البريطاني المحافظ، توم توغندهات، مساء الخميس، اعتزامه خوض المعركة لخلافة، بوريس جونسون، مفتتحًا بذلك سباق الترشحيات بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني استقالته إثر فضائح عدّة وسلسلة إخفاقات في حكومته.يذكر أن توم توغندهات، 49 عاما، هو رجل عسكري سابق خدم في الجيش من 2003 إلى 2013 ، بما في ذلك في العراق وأفغانستان. انتخب لأول مرة لعضوية البرلمان عام 2015. وكان السياسي من أوائل الذين أعلنوا نيته الترشح لقيادة حزب المحافظين الحاكم بعد استقالة بوريس جونسون التي أعلنها في 7 يوليو.استقالة جونسون جاءت أخيرا استجابة لضغوط حكومته وأعضاء حزب المحافظين، ليعلن استقالته من قيادة الحزب في أعقاب سلسلة من الاستقالات داخل حكومته.جونسون أصبح ثالث سياسي على التوالي يستقيل من قيادة حزب المحافظين والحكومة البريطانية بعد كل من ديفيد كاميرون وتيريزا ماي في عامي 2016 و2019 على التوالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220709/إعلام-وزير-المالية-البريطاني-ناظم-زهاوي-يترشح-لرئاسة-حزب-المحافظين-ليحل-بديلا-لجونسون-1064912428.html

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