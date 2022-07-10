https://arabic.sputniknews.com/20220710/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-17-مدنيا-بنيران-الجيش-السعودي-في-صعدة-الحدودية-1064928616.html

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 17 مدنيا بنيران الجيش السعودي في صعدة الحدودية

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 17 مدنيا بنيران الجيش السعودي في صعدة الحدودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 17 مدنياً في استهداف اتهمت الجيش السعودي بتنفيذه على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، في... 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T14:24+0000

2022-07-10T14:24+0000

2022-07-10T14:24+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، أن "17 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح بنيران حرس الحدود السعودي، تم نقلهم إلى مستشفى رازِح (غرب صعدة)"، وأضافت أن "معظم الجرحى في حالة خطيرة"، فيما لم تشر جماعة "أنصار الله" إلى مكان الاستهداف بالتحديد في محافظة صعدة.وفي الثاني من يونيو/تموز الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب القادم.وتضمنت الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً. ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220710/السفيرة-الأميركية-في-سريلانكا-نحث-على-ضبط-النفس-للسماح-للبرلمان-بالتعامل-مع-هذا-المنعطف-1064927211.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن