عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/أنصار-الله-تعلن-مقتل-وإصابة-17-مدنيا-بنيران-الجيش-السعودي-في-صعدة-الحدودية-1064928616.html
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 17 مدنيا بنيران الجيش السعودي في صعدة الحدودية
"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 17 مدنيا بنيران الجيش السعودي في صعدة الحدودية
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 17 مدنياً في استهداف اتهمت الجيش السعودي بتنفيذه على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، في... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T14:24+0000
2022-07-10T14:24+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053292430_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b7c5b368077c6b3a2b33b539687a971d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، أن "17 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح بنيران حرس الحدود السعودي، تم نقلهم إلى مستشفى رازِح (غرب صعدة)"، وأضافت أن "معظم الجرحى في حالة خطيرة"، فيما لم تشر جماعة "أنصار الله" إلى مكان الاستهداف بالتحديد في محافظة صعدة.وفي الثاني من يونيو/تموز الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب القادم.وتضمنت الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً. ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/السفيرة-الأميركية-في-سريلانكا-نحث-على-ضبط-النفس-للسماح-للبرلمان-بالتعامل-مع-هذا-المنعطف-1064927211.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1053292430_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_63d2249f405f63c11aca7dfb3ee87d6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الحرب على اليمن

"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 17 مدنيا بنيران الجيش السعودي في صعدة الحدودية

14:24 GMT 10.07.2022
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصورة معبرة عن استقرار الحياة في جزيرة سقطرى اليمنية
صورة معبرة عن استقرار الحياة في جزيرة سقطرى اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
تابعنا عبرTelegram
أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 17 مدنياً في استهداف اتهمت الجيش السعودي بتنفيذه على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، في ظل سريان هدنة الأمم المتحدة التي تنتهي مطلع أغسطس المقبل.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، أن "17 مدنياً سقطوا بين قتيل وجريح بنيران حرس الحدود السعودي، تم نقلهم إلى مستشفى رازِح (غرب صعدة)"، وأضافت أن "معظم الجرحى في حالة خطيرة"، فيما لم تشر جماعة "أنصار الله" إلى مكان الاستهداف بالتحديد في محافظة صعدة.

وفي الثاني من يونيو/تموز الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي مطلع أغسطس/آب القادم.

وتضمنت الهدنة الأممية المعلنة في الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
متظاهرون يلوحون خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
السفيرة الأميركية في سريلانكا: نحث على ضبط النفس للسماح للبرلمان بالتعامل مع هذا المنعطف
13:42 GMT
كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала