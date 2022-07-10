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أوكرانيا تؤكد عدم جدوى "القبة الحديدية" في مواجهة الصواريخ الروسية
أوكرانيا تؤكد عدم جدوى "القبة الحديدية" في مواجهة الصواريخ الروسية
أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عدم جدوى "القبة الحديدية" في مواجهة الصواريخ الروسية بصنوفها المختلفة. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T14:27+0000
2022-07-10T14:27+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في تصريحات نقلتها قناة "بوليتيكا سترانا" على تلغرام، عدم جدوى نظام "القبة الحديدية" الدفاعي المضاد للصواريخ ضد الصواريخ الروسية والباليستية.وقال الوزير الأوكراني: "كلنا نعرف اسم (القبة الحديدية)، لكنها حتى لا تحمي بنسبة 100 بالمائة".ونوه الوزير إلى أنه تحدث مع الشركات المصنعة لهذه الأنظمة. وأكد أن هذا النوع من الدفاع الجوي قادر فقط على الحماية من "الصواريخ البطيئة على ارتفاعات منخفضة سهلة الإصابة (بالنسبة للدفاع الجوي)"، أي أنها فعالة فقط للصواريخ التي "تصنع أساسا في المرائب".وفي وقت سابق، أوضحت أمريكا عدم استعداد إسرائيل لتزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، بحسب "لينتا".وذكرت صحيفة "The National Interest" أنه كان من الممكن التخلي عن توريد "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا بسبب الصعوبات اللوجستية.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/مجلة-البحرية-الروسية-تتسلم-نظاما-استخباراتيا-وعسكريا-ضخما-يتجول-أسفل-محيطات-العالم-1064906722.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري

أوكرانيا تؤكد عدم جدوى "القبة الحديدية" في مواجهة الصواريخ الروسية

14:27 GMT 10.07.2022
© AP Photoصاروخ روسي خارق
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AP Photo
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أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عدم جدوى "القبة الحديدية" في مواجهة الصواريخ الروسية بصنوفها المختلفة.
أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في تصريحات نقلتها قناة "بوليتيكا سترانا" على تلغرام، عدم جدوى نظام "القبة الحديدية" الدفاعي المضاد للصواريخ ضد الصواريخ الروسية والباليستية.
وقال الوزير الأوكراني: "كلنا نعرف اسم (القبة الحديدية)، لكنها حتى لا تحمي بنسبة 100 بالمائة".
ونوه الوزير إلى أنه تحدث مع الشركات المصنعة لهذه الأنظمة. وأكد أن هذا النوع من الدفاع الجوي قادر فقط على الحماية من "الصواريخ البطيئة على ارتفاعات منخفضة سهلة الإصابة (بالنسبة للدفاع الجوي)"، أي أنها فعالة فقط للصواريخ التي "تصنع أساسا في المرائب".

"القبة الحديدية لا تحمي من الصواريخ الانسيابية (الجوالة) والصواريخ الباليستية"

أوليكسي ريزنيكوف
وزير الدفاع الأوكراني
وفي وقت سابق، أوضحت أمريكا عدم استعداد إسرائيل لتزويد أوكرانيا بنظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، بحسب "لينتا".
إنزال غواصة نووية بيلغورود الروسية في منطقة أرخانغلسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
مجلة: البحرية الروسية تتسلم نظاما استخباراتيا وعسكريا ضخما يتجول أسفل محيطات العالم
أمس, 12:36 GMT
وذكرت صحيفة "The National Interest" أنه كان من الممكن التخلي عن توريد "القبة الحديدية" إلى أوكرانيا بسبب الصعوبات اللوجستية.
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