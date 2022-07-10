https://arabic.sputniknews.com/20220710/إعلام-احتمالات-ضئيلة-لمحافظة-الغرب-وواشنطن-على-دعم-أوكرانيا-المعهود-1064917680.html
إعلام: احتمالات ضئيلة لمحافظة الغرب وواشنطن على دعم أوكرانيا المعهود
إعلام: احتمالات ضئيلة لمحافظة الغرب وواشنطن على دعم أوكرانيا المعهود
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بأنه من غير المرجع أن تتمكن الدول الغربية والولايات المتحدة من الحفاظ على نفس مستوى الدعم لأوكرانيا لفترة طويلة. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T06:03+0000
2022-07-10T06:03+0000
2022-07-10T06:03+0000
العالم
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واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن تعهدات الرئيس بايدن والغرب بشأن دعم أوكرانيا لا تزال دائمة حتى الآن، لكن لا أحد يمكنه تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الدعم أو إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة وحلفائها القيام بذلك دون تدخل عسكري مباشر.وبحسب الصحيفة، يشير مسؤولون أمريكيون إلى أن مخزونات الأسلحة الأمريكية والأوروبية سوف تنفد في مرحلة ما، في حين أن الولايات المتحدة قد سمحت بمبلغ 54 مليار دولار من المساعدات العسكرية وغيرها، فلا أحد يتوقع شيكات أخرى بقيمة 54 مليار دولار عند نفادها.وقال مسؤولون ومحللون إنه سيكون من الصعب "الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المادي" وسط "إجهاد متزايد" من الصراع "على جانبي الأطلسي".وأضافت الصحيفة أن المساعدة العسكرية التي وافق عليها الكونغرس من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثاني من العام المقبل، بحسب بعض التقديرات، لكن "السؤال هو إلى متى يمكن أن تستمر عمليات نقل الأسلحة والذخيرة الحالية دون المساس بالاستعداد العسكري الأمريكي".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: احتمالات ضئيلة لمحافظة الغرب وواشنطن على دعم أوكرانيا المعهود
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس السبت، بأنه من غير المرجع أن تتمكن الدول الغربية والولايات المتحدة من الحفاظ على نفس مستوى الدعم لأوكرانيا لفترة طويلة.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية
أن تعهدات الرئيس بايدن والغرب بشأن دعم أوكرانيا لا تزال دائمة حتى الآن، لكن لا أحد يمكنه تحديد المدة التي سيستغرقها هذا الدعم أو إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة وحلفائها القيام بذلك دون تدخل عسكري مباشر.
وبحسب الصحيفة، يشير مسؤولون أمريكيون إلى أن مخزونات الأسلحة الأمريكية والأوروبية سوف تنفد في مرحلة ما، في حين أن الولايات المتحدة قد سمحت بمبلغ 54 مليار دولار من المساعدات العسكرية وغيرها، فلا أحد يتوقع شيكات أخرى بقيمة 54 مليار دولار عند نفادها.
وقال مسؤولون ومحللون إنه سيكون من الصعب "الحفاظ على نفس المستوى من الدعم المادي" وسط "إجهاد متزايد" من الصراع "على جانبي الأطلسي".
وأضافت الصحيفة أن المساعدة العسكرية التي وافق عليها الكونغرس من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثاني من العام المقبل، بحسب بعض التقديرات، لكن "السؤال هو إلى متى يمكن أن تستمر عمليات نقل الأسلحة والذخيرة الحالية دون المساس بالاستعداد العسكري الأمريكي".