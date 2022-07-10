https://arabic.sputniknews.com/20220710/الأرصاد-المصرية-انخفاض-ملحوظ-في-درجات-الحرارة-بدءا-من-الغد-1064922489.html
الأرصاد المصرية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الغد
الأرصاد المصرية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الغد
أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن اليوم الأحد سيكون آخر أيام ارتفاع درجات الحرارة التي تشهده البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T11:03+0000
2022-07-10T11:03+0000
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ووفقا لبيان نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن درجات الحرارة ستنخفض بدءا من الغد، بمعدلات قد تصل إلى ثلاث درجات.وأوضح البيان أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، عن المتوقع في الظل، بقيم تراوح بين اثنين إلى ثلاث درجات.وقال البيان إن من الظواهر الجوية المصاحبة لهذا الطقس، نشاط الرياح، حيث ستسجل سرعة 40 كم، وكذلك تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية، الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220704/خبراء-الأرصاد-المصرية-يحذرون-من-ارتفاع-درجات-الحرارة-1064609145.html
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أخبار مصر الآن, درجات الحرارة اليوم
الأرصاد المصرية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الغد
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أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن اليوم الأحد سيكون آخر أيام ارتفاع درجات الحرارة التي تشهده البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا لبيان نشرته الهيئة عبر صفحتها بموقع التواصل
الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت أن درجات الحرارة ستنخفض بدءا من الغد، بمعدلات قد تصل إلى ثلاث درجات.
وأوضح البيان أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو ما يزيد من الإحساس بحرارة الجو، عن المتوقع في الظل، بقيم تراوح بين اثنين إلى ثلاث درجات.
وقال البيان إن من الظواهر الجوية المصاحبة لهذا الطقس
، نشاط الرياح، حيث ستسجل سرعة 40 كم، وكذلك تكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية، الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية.