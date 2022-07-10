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البحرية الإيرانية تعلن تنفيذ المرحلة الختامية من تدريبات "الأمن المستديم 2022"
البحرية الإيرانية تعلن تنفيذ المرحلة الختامية من تدريبات "الأمن المستديم 2022"
أعلنت القوات البحرية الإيرانية اختتام المرحلة النهائية من تدريبات "الأمن المستديم 2022"، في بحر قزوين. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T09:08+0000
2022-07-10T09:08+0000
أخبار إيران
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ووفقا لبيان نشرته وكالة إرنا، أكدت البحرية الإيرانية، أن ختام التدريبات تم عصر أمس السبت، حيث تضمن "استعراض مجموعة القطع البحرية ووحدات الطيران التابعة لبحرية الجيش الإيراني".وأوضح البيان أن "كافة الوحدات المشاركة في التدريبات، قدمت عروضا لقدراتها التكتيكية والهجومية باستخدام أحدث الأجهزة والمنظومات الإلكترونية المصنعة محليا".كما اشتملت التدريبات وفقا للبيان على "اعتماد أساليب قتالية وفقا لإحداثيات استخبارية دقيقة واستخدام منظومات التشويش الراداري، وتنفيذ عمليات التسلل الى السواحل والتصويب نحو الأهداف العائمة والجوية".وكانت العلاقات العامة للجيش الإيراني، قد أصدرت في الـ29 من يونيو/ حزيران الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مناورات "الأمن المستديم 1400" ستبدأ الأربعاء الموافق الـ30 من يوينو"، معللة بأنها تأتي لـ "رفع مستوى الأمن الجماعي في البلاد، فضلا عن نقل رسالة السلام والمحبة".وفي السياق ذاته، أكد بيان الجيش الإيراني أن وحدات تابعة للدفاع الجوي وطيران الجيش الإيراني ستقوم بعملية تأمين سماء منطقة التدريبات العسكرية عن كثب.
https://arabic.sputniknews.com/20210629/إيران-تجري-تدريبات-الأمن-المستديم-في-بحر-قزوين-1049412865.html
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أخبار إيران

البحرية الإيرانية تعلن تنفيذ المرحلة الختامية من تدريبات "الأمن المستديم 2022"

09:08 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
سفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev
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أعلنت القوات البحرية الإيرانية اختتام المرحلة النهائية من تدريبات "الأمن المستديم 2022"، في بحر قزوين.
ووفقا لبيان نشرته وكالة إرنا، أكدت البحرية الإيرانية، أن ختام التدريبات تم عصر أمس السبت، حيث تضمن "استعراض مجموعة القطع البحرية ووحدات الطيران التابعة لبحرية الجيش الإيراني".
وأوضح البيان أن "كافة الوحدات المشاركة في التدريبات، قدمت عروضا لقدراتها التكتيكية والهجومية باستخدام أحدث الأجهزة والمنظومات الإلكترونية المصنعة محليا".

وأشار إلى أن "عمليات كشف ورصد السفن بواسطة الطائرات المسيرة من طراز "يسير" و"أبابيل"، وعمليات قتالية بمشاركة وحدة المشاة البحرية واستخدام الاعتدة والأسلحة المناسبة وإسناد 212 مروحية وسفن راجمة للصواريخ، تعد من أهم العروض التي تضمنتها التدريبات".

كما اشتملت التدريبات وفقا للبيان على "اعتماد أساليب قتالية وفقا لإحداثيات استخبارية دقيقة واستخدام منظومات التشويش الراداري، وتنفيذ عمليات التسلل الى السواحل والتصويب نحو الأهداف العائمة والجوية".
مناورات البحرية الإيرانية والروسية في المحيط الهندي، إيران، روسيا، 17 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2021
إيران تجري تدريبات "الأمن المستديم" في بحر قزوين
29 يونيو 2021, 18:27 GMT
وكانت العلاقات العامة للجيش الإيراني، قد أصدرت في الـ29 من يونيو/ حزيران الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مناورات "الأمن المستديم 1400" ستبدأ الأربعاء الموافق الـ30 من يوينو"، معللة بأنها تأتي لـ "رفع مستوى الأمن الجماعي في البلاد، فضلا عن نقل رسالة السلام والمحبة".

وأشار البيان العسكري الإيراني إلى أن رسالة المناورات العسكرية تأتي في ظل الطاقات والجهوزية والاقتدار وقوة الاستشراف للجيش الإيراني، وكذلك تقاسم الخبرات مع جيل الشباب.

وفي السياق ذاته، أكد بيان الجيش الإيراني أن وحدات تابعة للدفاع الجوي وطيران الجيش الإيراني ستقوم بعملية تأمين سماء منطقة التدريبات العسكرية عن كثب.
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