البحرية الإيرانية تعلن تنفيذ المرحلة الختامية من تدريبات "الأمن المستديم 2022"
© Sputnik . Said Tsarnaevسفن البحرية الإيرانية تصل إلى ميناء محج قلعة التابع لأسطول بحر قزوين
© Sputnik . Said Tsarnaev
أعلنت القوات البحرية الإيرانية اختتام المرحلة النهائية من تدريبات "الأمن المستديم 2022"، في بحر قزوين.
ووفقا لبيان نشرته وكالة إرنا، أكدت البحرية الإيرانية، أن ختام التدريبات تم عصر أمس السبت، حيث تضمن "استعراض مجموعة القطع البحرية ووحدات الطيران التابعة لبحرية الجيش الإيراني".
نفذت #القوة_البحرية_الايرانية، المرحلة الختامية من "تدريبات #الامن_المستديم_2022" التي اطلقتها في #بحر_قزوين باعتبارها اكبر بحيرة على مستوى العالم https://t.co/nM0MsypETd pic.twitter.com/HID2fuve9M— وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) July 10, 2022
وأوضح البيان أن "كافة الوحدات المشاركة في التدريبات، قدمت عروضا لقدراتها التكتيكية والهجومية باستخدام أحدث الأجهزة والمنظومات الإلكترونية المصنعة محليا".
وأشار إلى أن "عمليات كشف ورصد السفن بواسطة الطائرات المسيرة من طراز "يسير" و"أبابيل"، وعمليات قتالية بمشاركة وحدة المشاة البحرية واستخدام الاعتدة والأسلحة المناسبة وإسناد 212 مروحية وسفن راجمة للصواريخ، تعد من أهم العروض التي تضمنتها التدريبات".
كما اشتملت التدريبات وفقا للبيان على "اعتماد أساليب قتالية وفقا لإحداثيات استخبارية دقيقة واستخدام منظومات التشويش الراداري، وتنفيذ عمليات التسلل الى السواحل والتصويب نحو الأهداف العائمة والجوية".
29 يونيو 2021, 18:27 GMT
وكانت العلاقات العامة للجيش الإيراني، قد أصدرت في الـ29 من يونيو/ حزيران الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مناورات "الأمن المستديم 1400" ستبدأ الأربعاء الموافق الـ30 من يوينو"، معللة بأنها تأتي لـ "رفع مستوى الأمن الجماعي في البلاد، فضلا عن نقل رسالة السلام والمحبة".
وأشار البيان العسكري الإيراني إلى أن رسالة المناورات العسكرية تأتي في ظل الطاقات والجهوزية والاقتدار وقوة الاستشراف للجيش الإيراني، وكذلك تقاسم الخبرات مع جيل الشباب.
وفي السياق ذاته، أكد بيان الجيش الإيراني أن وحدات تابعة للدفاع الجوي وطيران الجيش الإيراني ستقوم بعملية تأمين سماء منطقة التدريبات العسكرية عن كثب.