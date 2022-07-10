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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-وأخرى-من-طراو-ميغ-29--1064921716.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29"
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29". 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T10:05+0000
2022-07-10T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "دمرت القوات المسلحة ثلاث نقاط مراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القوى العاملة فيها والمعدات".وتابع البيان: "دمرت قواتنا مجموعة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" و"غراد"، ونقطتي تمركز لمدفعية أوكرانية من عيار 152 ملم "هاوتزر"".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-مدافع-هاوتزر-الأمريكية--1064899843.html
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الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29"

10:05 GMT 10.07.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 10.07.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29".
وجاء في بيان الوزارة: "دمرت القوات المسلحة ثلاث نقاط مراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القوى العاملة فيها والمعدات".
وتابع البيان: "دمرت قواتنا مجموعة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" و"غراد"، ونقطتي تمركز لمدفعية أوكرانية من عيار 152 ملم "هاوتزر"".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية في دونيتسك
أمس, 09:05 GMT
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
السكان المحليون يسيرون في ساحة المجد للأبطال - سكان منطقة خيرسون، الذين شاركوا في تحرير المنطقة من الغزاة النازيين خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، في خيرسون، منطقة خيرسون، جنوب أوكرانيا، 20 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2022
الدفاع الروسية: كييف ترسل عسكريين متطرفين لترهيب الناس في منطقة نيكولاييف
أمس, 05:21 GMT
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