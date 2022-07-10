https://arabic.sputniknews.com/20220710/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-طائرتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-وأخرى-من-طراو-ميغ-29--1064921716.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29"
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29". 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T10:05+0000
2022-07-10T10:05+0000
2022-07-10T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027097_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3eac5c91885e09b692aa6e8c535decc8.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "دمرت القوات المسلحة ثلاث نقاط مراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القوى العاملة فيها والمعدات".وتابع البيان: "دمرت قواتنا مجموعة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" و"غراد"، ونقطتي تمركز لمدفعية أوكرانية من عيار 152 ملم "هاوتزر"".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220709/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مستودع-مدافع-هاوتزر-الأمريكية--1064899843.html
https://arabic.sputniknews.com/20220709/-الدفاع-الروسية-كييف-ترسل-عسكريين-متطرفين-لترهيب-الناس-في--منطقة-نيكولاييف-1064892913.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027097_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_076a4622337571536236cd293d759e7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29"
10:05 GMT 10.07.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 10.07.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" وأخرى من طراز "ميغ-29".
وجاء في بيان الوزارة: "دمرت القوات المسلحة ثلاث نقاط مراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى القوى العاملة فيها والمعدات".
وتابع البيان: "دمرت قواتنا مجموعة من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" و"غراد"، ونقطتي تمركز لمدفعية أوكرانية من عيار 152 ملم "هاوتزر"".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.