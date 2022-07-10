https://arabic.sputniknews.com/20220710/الرئيس-الإيراني-للأسد-نعارض-أي-تدخل-خارجي-في-سوريا-1064920042.html
الرئيس الإيراني للأسد: نعارض أي تدخل خارجي في سوريا
الرئيس الإيراني للأسد: نعارض أي تدخل خارجي في سوريا
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره السوري بشار الأسد، أن بلاده تعارض أي تدخل في سوريا. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T08:33+0000
2022-07-10T08:33+0000
2022-07-10T08:33+0000
أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم
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ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، نشرته وكالة إرنا، فقد أجرى رئيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس بشار الأسد، أكد خلاله دعم إيران المستمر لسوريا.وقال البيان: "إيران مستمرة في دعمها محور المقاومة ولا سيما سوريا، وهي تدعم السلم والاستقرار، وتعارض أي تدخل فيها".ولفت إلى أن الرئيس الإيراني أكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين واصفا زيارة الأسد السابقة لطهران بـ "الناجحة"، معللا ذلك بالتوصل خلالها إلى اتفاقيات جيدة يجب متابعة تنفيذها بجدية.وقال: "أعداؤنا يضعفون يوما بعد يوم، وليس عاما بعد عام، أمام محور المقاومة"، مشددا على أن "سوريا وإيران في خندق واحد".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-ترد-على-التهديد-بقصف-قصر-بشار-الأسد-سنسوي-مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بالأرض-1063720419.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم
الرئيس الإيراني للأسد: نعارض أي تدخل خارجي في سوريا
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره السوري بشار الأسد، أن بلاده تعارض أي تدخل في سوريا.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، نشرته وكالة إرنا
، فقد أجرى رئيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس بشار الأسد، أكد خلاله دعم إيران المستمر لسوريا.
وقال البيان: "إيران مستمرة
في دعمها محور المقاومة ولا سيما سوريا، وهي تدعم السلم والاستقرار، وتعارض أي تدخل فيها".
ولفت إلى أن الرئيس الإيراني أكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين واصفا زيارة الأسد السابقة لطهران بـ "الناجحة"، معللا ذلك بالتوصل خلالها إلى اتفاقيات جيدة يجب متابعة تنفيذها بجدية.
من جهته أكد الأسد على وحدة الهدف الذي يجمع البلدين، سوريا وإيران، متمنيا أن يحتفل الشعبان في العيد المقبل بتحقيق مزيد من النجاحات.
وقال: "أعداؤنا يضعفون يوما بعد يوم، وليس عاما بعد عام، أمام محور المقاومة"، مشددا على أن "سوريا وإيران في خندق واحد".