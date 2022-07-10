عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الرئيس-الإيراني-للأسد-نعارض-أي-تدخل-خارجي-في-سوريا-1064920042.html
الرئيس الإيراني للأسد: نعارض أي تدخل خارجي في سوريا
الرئيس الإيراني للأسد: نعارض أي تدخل خارجي في سوريا
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره السوري بشار الأسد، أن بلاده تعارض أي تدخل في سوريا. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T08:33+0000
2022-07-10T08:33+0000
أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_0:168:2591:1625_1920x0_80_0_0_382027d098d755862a3e8d6059ecfd3e.jpg
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، نشرته وكالة إرنا، فقد أجرى رئيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس بشار الأسد، أكد خلاله دعم إيران المستمر لسوريا.وقال البيان: "إيران مستمرة في دعمها محور المقاومة ولا سيما سوريا، وهي تدعم السلم والاستقرار، وتعارض أي تدخل فيها".ولفت إلى أن الرئيس الإيراني أكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين واصفا زيارة الأسد السابقة لطهران بـ "الناجحة"، معللا ذلك بالتوصل خلالها إلى اتفاقيات جيدة يجب متابعة تنفيذها بجدية.وقال: "أعداؤنا يضعفون يوما بعد يوم، وليس عاما بعد عام، أمام محور المقاومة"، مشددا على أن "سوريا وإيران في خندق واحد".
https://arabic.sputniknews.com/20220616/إيران-ترد-على-التهديد-بقصف-قصر-بشار-الأسد-سنسوي-مكتب-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بالأرض-1063720419.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1056700324_101:0:2490:1792_1920x0_80_0_0_763a54012ec955dcab571b65b2f2a44b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم

الرئيس الإيراني للأسد: نعارض أي تدخل خارجي في سوريا

08:33 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لنظيره السوري بشار الأسد، أن بلاده تعارض أي تدخل في سوريا.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، نشرته وكالة إرنا، فقد أجرى رئيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس بشار الأسد، أكد خلاله دعم إيران المستمر لسوريا.
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
إيران ترد على التهديد بقصف قصر بشار الأسد: سنسوي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالأرض
16 يونيو, 13:54 GMT
وقال البيان: "إيران مستمرة في دعمها محور المقاومة ولا سيما سوريا، وهي تدعم السلم والاستقرار، وتعارض أي تدخل فيها".
ولفت إلى أن الرئيس الإيراني أكد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين واصفا زيارة الأسد السابقة لطهران بـ "الناجحة"، معللا ذلك بالتوصل خلالها إلى اتفاقيات جيدة يجب متابعة تنفيذها بجدية.

من جهته أكد الأسد على وحدة الهدف الذي يجمع البلدين، سوريا وإيران، متمنيا أن يحتفل الشعبان في العيد المقبل بتحقيق مزيد من النجاحات.

وقال: "أعداؤنا يضعفون يوما بعد يوم، وليس عاما بعد عام، أمام محور المقاومة"، مشددا على أن "سوريا وإيران في خندق واحد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала