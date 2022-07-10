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https://arabic.sputniknews.com/20220710/السعودية-منصة-للإنذار-المبكر-ترسل-تحذيرات-عالية-الصوت-إلى-جميع-الهواتف-المحمولة-1064920823.html
السعودية... منصة للإنذار المبكر ترسل تحذيرات عالية الصوت إلى جميع الهواتف المحمولة
السعودية... منصة للإنذار المبكر ترسل تحذيرات عالية الصوت إلى جميع الهواتف المحمولة
أطلقت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للدفاع المدني، وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T09:24+0000
2022-07-10T09:31+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن الهدف من تلك المنصة يتمثل في تحذير السكان من المخاطر، وإبلاغهم بما يجب اتخاذه من إجراءات لسلامتهم وحمايتهم.وحسب البيان فإن منصة الإنذار المبكر ستقوم بالعديد من الخدمات، منها بث الرسائل التحذيرية لكل الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة، وأيضا تتسع تلك الرسائل لتشمل كافة مناطق المملكة، إضافة إلى تخصيص المنطقة السكانية المستهدفة، برسالة تحذيرية تفيد بوجود حالة طارئة.ووفقا لتصريحات أدلى بها مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، خلال التدشين، فإن المنصة ستسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية... منصة للإنذار المبكر ترسل تحذيرات عالية الصوت إلى جميع الهواتف المحمولة

09:24 GMT 10.07.2022 (تم التحديث: 09:31 GMT 10.07.2022)
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هاتف محمول أندرويد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
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أطلقت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة بالهيئة العامة للدفاع المدني، وبالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ، والتي تعمل من خلال البث الخلوي.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن الهدف من تلك المنصة يتمثل في تحذير السكان من المخاطر، وإبلاغهم بما يجب اتخاذه من إجراءات لسلامتهم وحمايتهم.
وحسب البيان فإن منصة الإنذار المبكر ستقوم بالعديد من الخدمات، منها بث الرسائل التحذيرية لكل الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة، وأيضا تتسع تلك الرسائل لتشمل كافة مناطق المملكة، إضافة إلى تخصيص المنطقة السكانية المستهدفة، برسالة تحذيرية تفيد بوجود حالة طارئة.
ووفقا لتصريحات أدلى بها مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، خلال التدشين، فإن المنصة ستسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.
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