https://arabic.sputniknews.com/20220710/السعودية-ومصر--توافق-في-الرؤى-للتصدي-لمسيسي-الإسلام-1064933944.html
السعودية ومصر.. توافق في الرؤى "للتصدي لمسيسي الإسلام"
السعودية ومصر.. توافق في الرؤى "للتصدي لمسيسي الإسلام"
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ورئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عقب... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T19:28+0000
2022-07-10T19:28+0000
2022-07-10T19:28+0000
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وأكد آل الشيخ أن وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية تقوم بنشر "الوسطية والاعتدال وسط توافق في الرؤى مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة لعلماء مصر، وما يكنه أيضاً العلماء المصريين من احترام لعلماء المملكة".ونوه آل الشيخ إلى التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية السعودية ودار الإفتاء و الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية و"العمل وفقاً لما جاء في القران الكريم والسنة النبوية ونشر الدين بحكمة وعدل وعدم استغلال الدين لمصالح دنيوية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وتطرق آل شيخ إلى سلسلة الإجراءات الكبيرة التي قدمتها القيادة السعودية لحجاج بيت الله الحرام بجميع المشاعر حيث تم تأمين جميع سبل الراحة والصحة والأمن، بالإضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتأدية المناسك.وتطرق آل شيخ إلى التطور التكنولوجي الذى شهدته جميع مناسك و مشاعر الحج هذا العام، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للقادمين إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن "التقنية الحديثة الآن في تطور سريع وملموس في ظل النهضة الكبيرة التي تمر بها المملكة التي لم يسبق لها مثيل للوصول إلى أفضل الأماكن التي ينبغي أن تصل إليها المملكة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, السعودية
السعودية ومصر.. توافق في الرؤى "للتصدي لمسيسي الإسلام"
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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ورئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عقب اللقاء الذي جمعه بمفتي مصر، الدكتور شوقي علام، أن علاقة بلاده "بمصر قوية وهناك توافق في الرؤى للتصدي لمسيسي الإسلام".
وأكد آل الشيخ أن وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية تقوم بنشر "الوسطية والاعتدال وسط توافق في الرؤى مع جمهورية مصر العربية الشقيقة بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة لعلماء مصر، وما يكنه أيضاً العلماء المصريين من احترام لعلماء المملكة".
ونوه آل الشيخ إلى التعاون بين وزارة الشؤون الإسلامية السعودية ودار الإفتاء و الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية و"العمل وفقاً لما جاء في القران الكريم والسنة النبوية ونشر الدين بحكمة وعدل وعدم استغلال الدين لمصالح دنيوية"، بحسب وكالة الأنباء
السعودية الرسمية.
وتطرق آل شيخ إلى سلسلة الإجراءات الكبيرة التي قدمتها القيادة السعودية لحجاج بيت الله الحرام بجميع المشاعر حيث تم تأمين جميع سبل الراحة والصحة والأمن، بالإضافة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتأدية المناسك.
وتطرق آل شيخ إلى التطور التكنولوجي الذى شهدته جميع مناسك و مشاعر الحج هذا العام، بهدف تقديم أعلى مستوى من الخدمات للقادمين إلى الأراضي المقدسة، مشيرا إلى أن "التقنية الحديثة الآن في تطور سريع وملموس في ظل النهضة الكبيرة التي تمر بها المملكة التي لم يسبق لها مثيل للوصول إلى أفضل الأماكن التي ينبغي أن تصل إليها المملكة".