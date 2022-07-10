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https://arabic.sputniknews.com/20220710/السفيرة-الأميركية-في-سريلانكا-نحث-على-ضبط-النفس-للسماح-للبرلمان-بالتعامل-مع-هذا-المنعطف-1064927211.html
السفيرة الأميركية في سريلانكا: نحث على ضبط النفس للسماح للبرلمان بالتعامل مع هذا المنعطف
السفيرة الأميركية في سريلانكا: نحث على ضبط النفس للسماح للبرلمان بالتعامل مع هذا المنعطف
دعت السفيرة الأميركية في سريلانكا، جولي تشونغ جميع الأطراف في سريلانكا إلى ضبط النفس والاحترام من أجل السماح للبرلمان بالتعامل مع هذا المنعطف الذي تمر به... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T13:42+0000
2022-07-10T13:42+0000
العالم
سريلانكا
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت تشونغ في بيان، نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، "تتابع الولايات المتحدة عن كثب التطورات السياسية الجارية هنا في سريلانكا، حيث خرج الآلاف من الأشخاص من جميع الخلفيات إلى الشوارع وطالبوا بالمسائلة والشفافية، ومستقبل أفضل".وتابعت، "نحن نحث على ضبط النفس والاحترام من جميع الاتجاهات، للسماح للبرلمان السريلانكي بالتعامل مع هذا المنعطف"، داعية جميع الأطراف "للتعاون لتحقيق انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة".وأضافت الدبلوماسية الأميركية، "نحث أي حكومة جديدة مختارة دستوريا العمل بسرعة من أجل تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ومعالجة استياء الشعب السريلانكي من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك الطاقة والغذاء".وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب في سريلانكا، وترى أن الآلاف من الأشخاص يتظاهرون للمطالبة بالمساءلة والشفافية والمستقبل الأفضل، مشددا على أن بلاده تندد بأي عنف يتم ارتكابه ضد المتظاهرين.وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من تايلاند، اليوم الأحد، "نراقب التطورات السياسية في سريلانكا، ونرى آلاف الأشخاص يتظاهرون ويطالبون بالمساءلة والشفافية والمستقبل الأفضل".وكان رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، قد وافق أمس السبت على الاستقالة من منصبه بعد مطالبات من قادة الأحزاب في البلاد خلال اجتماع تم عقده لمناقشة الأوضاع بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا من مقر إقامته قبيل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الانهيار الاقتصادي للبلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/واشنطن-تراقب-التطورات-السياسية-في-سريلانكا-وتندد-بأي-عنف-يتم-ارتكابه-ضد-المتظاهرين--1064926628.html
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السفيرة الأميركية في سريلانكا: نحث على ضبط النفس للسماح للبرلمان بالتعامل مع هذا المنعطف

13:42 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARAمتظاهرون يلوحون خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو
متظاهرون يلوحون خلال مسيرة ضد ارتفاع الأسعار ونقص الوقود عند مدخل المقر الرسمي لرئيس وزراء سريلانكا في كولومبو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / ISHARA S. KODIKARA
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دعت السفيرة الأميركية في سريلانكا، جولي تشونغ جميع الأطراف في سريلانكا إلى ضبط النفس والاحترام من أجل السماح للبرلمان بالتعامل مع هذا المنعطف الذي تمر به البلاد، وحثت جميع الأطراف للتعاون لتحقيق انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت تشونغ في بيان، نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الأحد، "تتابع الولايات المتحدة عن كثب التطورات السياسية الجارية هنا في سريلانكا، حيث خرج الآلاف من الأشخاص من جميع الخلفيات إلى الشوارع وطالبوا بالمسائلة والشفافية، ومستقبل أفضل".

وتابعت، "نحن نحث على ضبط النفس والاحترام من جميع الاتجاهات، للسماح للبرلمان السريلانكي بالتعامل مع هذا المنعطف"، داعية جميع الأطراف "للتعاون لتحقيق انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة".

وأضافت الدبلوماسية الأميركية، "نحث أي حكومة جديدة مختارة دستوريا العمل بسرعة من أجل تحديد وتنفيذ الحلول التي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، ومعالجة استياء الشعب السريلانكي من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك الطاقة والغذاء".
نائب وزارة الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
واشنطن تراقب التطورات السياسية في سريلانكا وتندد بأي عنف يتم ارتكابه ضد المتظاهرين
13:11 GMT
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب في سريلانكا، وترى أن الآلاف من الأشخاص يتظاهرون للمطالبة بالمساءلة والشفافية والمستقبل الأفضل، مشددا على أن بلاده تندد بأي عنف يتم ارتكابه ضد المتظاهرين.
وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحفي من تايلاند، اليوم الأحد، "نراقب التطورات السياسية في سريلانكا، ونرى آلاف الأشخاص يتظاهرون ويطالبون بالمساءلة والشفافية والمستقبل الأفضل".
وكان رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، قد وافق أمس السبت على الاستقالة من منصبه بعد مطالبات من قادة الأحزاب في البلاد خلال اجتماع تم عقده لمناقشة الأوضاع بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا من مقر إقامته قبيل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الانهيار الاقتصادي للبلاد.
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