https://arabic.sputniknews.com/20220710/السلطات-الرومانية-أكثر-من-44-ألف-لاجئ-أوكراني-دخلوا-البلاد-في-الـ-48-ساعة-الماضية-1064922024.html
السلطات الرومانية: أكثر من 44 ألف لاجئ أوكراني دخلوا البلاد في الـ48 ساعة الماضية
السلطات الرومانية: أكثر من 44 ألف لاجئ أوكراني دخلوا البلاد في الـ48 ساعة الماضية
أعلنت السلطات الرومانية أن أكثر من السلطات الرومانية: أكثر من 44 ألف لاجئ أوكراني دخلوا رومانيا في الـ48 ساعة الماضية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
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2022-07-10T10:22+0000
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شيسيناو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته شرطة حرس الحدود الرومانية اليوم الأحد، فإن أكثر من 22500 مواطن أوكراني عبروا نقاط التفتيش على الحدودية الرومانية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تجاوز عددهم الإجمالي 1.5 مليون شخص منذ فبراير/ شباط الماضي.وقال البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، مر أكثر من 156186 أجنبيًا عبر المعابر الحدودية للبلاد، من بينهم 22504 من مواطني أوكرانيا، لافتا إلى أنه اعتبارًا من 10 فبراير الماضي، دخل 1.533 مليون مواطن أوكراني إلى رومانيا".وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أكدت الشهر الماضي، أنه على مدار الأزمة في أوكرانيا، وصل 7.5 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال ثلاثة ملايين منهم يقيمون في الاتحاد الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/الأمم-المتحدة-أكثر-من-6-ملايين-لاجئ-غادروا-أوكرانيا-منذ-24-فبراير-1062160817.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار رومانيا
السلطات الرومانية: أكثر من 44 ألف لاجئ أوكراني دخلوا البلاد في الـ48 ساعة الماضية
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أعلنت السلطات الرومانية أن أكثر من السلطات الرومانية: أكثر من 44 ألف لاجئ أوكراني دخلوا رومانيا في الـ48 ساعة الماضية.
شيسيناو - سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته شرطة حرس الحدود الرومانية
اليوم الأحد، فإن أكثر من 22500 مواطن أوكراني عبروا نقاط التفتيش على الحدودية الرومانية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تجاوز عددهم الإجمالي 1.5 مليون شخص منذ فبراير/ شباط الماضي.
وقال البيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، مر أكثر من 156186 أجنبيًا عبر المعابر الحدودية
للبلاد، من بينهم 22504 من مواطني أوكرانيا، لافتا إلى أنه اعتبارًا من 10 فبراير الماضي، دخل 1.533 مليون مواطن أوكراني إلى رومانيا".
وأوضح أن 22298 أوكرانيًا آخرين عبروا الحدود الرومانية يوم السبت في غضون 24 ساعة، مشيرا إلى أنه وخلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل ما معدله 11000 حالة عبور من قبل الأوكرانيين إلى رومانيا يوميًا.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أكدت الشهر الماضي، أنه على مدار الأزمة في أوكرانيا، وصل 7.5 مليون لاجئ أوكراني إلى الاتحاد الأوروبي، ولا يزال ثلاثة ملايين منهم يقيمون
في الاتحاد الأوروبي.