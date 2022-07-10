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الشرطة اليابانية تعترف بوجود ثغرات في تأمين شينزو آبي قبل مقتله
الشرطة اليابانية تعترف بوجود ثغرات في تأمين شينزو آبي قبل مقتله
قال قائد شرطة منطقة نارا، تومواكي أونيزوكا، اليوم السبت، إن هناك ثغرات "لا يمكن إنكارها" في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي،... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T00:03+0000
2022-07-10T00:03+0000
شينزو آبي
أخبا العالم
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وأضاف قائد شرطة محافظة نارا التي قتل فيها آبي، "أنا آخذ هذا على محمل الجد، مع الأسف الشديد". مضيفا أن يتحمل مسؤولية إطلاق النار بالكامل حيث أشرف على الخطة الأمنية ووافق عليها، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، أمس الجمعة، وفاة آبي متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي في مدينة نارا غرب البلاد.وكان شينزو آبي (67 عاما) يلقي خطابا في تجمع انتخابي تمهيدا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة إجراؤها غدا الأحد.وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220708/الإعلام-الياباني-يكشف-عن-نوع-السلاح-المستخدم-خلال-عملية-قتل-آبي-1064869235.html
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شينزو آبي, أخبا العالم

الشرطة اليابانية تعترف بوجود ثغرات في تأمين شينزو آبي قبل مقتله

00:03 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / Yomiuri Shimbunاغتيال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
اغتيال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / Yomiuri Shimbun
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قال قائد شرطة منطقة نارا، تومواكي أونيزوكا، اليوم السبت، إن هناك ثغرات "لا يمكن إنكارها" في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الذي اغتيل بالرصاص الجمعة خلال تجمع انتخابي، ووعد بإجراء تحقيق.
وأضاف قائد شرطة محافظة نارا التي قتل فيها آبي، "أنا آخذ هذا على محمل الجد، مع الأسف الشديد". مضيفا أن يتحمل مسؤولية إطلاق النار بالكامل حيث أشرف على الخطة الأمنية ووافق عليها، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
وأضاف تومواكي أونيزوكا، "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بإجراءات الحراسة والترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء السابق آبي"، متعهداً بـ"كشف المشاكل بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي تترتب على ذلك".
وأعلن التلفزيون الرسمي الياباني، أمس الجمعة، وفاة آبي متأثرا بإصابته عقب إطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي في مدينة نارا غرب البلاد.
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وكان شينزو آبي (67 عاما) يلقي خطابا في تجمع انتخابي تمهيدا لانتخابات مجلس الشيوخ المقررة إجراؤها غدا الأحد.
وتولى شينزو آبي منصب رئيس وزراء لأطول فترة في تاريخ اليابان، قاد خلالها إصلاحات اقتصادية طموحة وأرسى علاقات دبلوماسية أساسية.
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