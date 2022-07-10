https://arabic.sputniknews.com/20220710/القوات-الأوكرانية-تقصف-لوغانسك-باستخدام-شاحنة-مدنية-فيديو-1064918545.html
القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك باستخدام شاحنة مدنية... فيديو
القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك باستخدام شاحنة مدنية... فيديو
استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية شاحنة مدنية في قصف أراض في جمهورية لوغانسك الشعبية. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T07:12+0000
2022-07-10T07:12+0000
2022-07-10T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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يظهر الفيديو المرفق كيف يقوم الجنود بعملية التجهيز للقصف، ثم يطلقون وابلا من الصواريخ على المباني السكنية.وبعد ذلك بمدة قصيرة تقوم القوات المسلحة الروسية بتدمير الشاحنة بالكامل.هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/سلطات-لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-الشيفسك-بـ-أربعة-صواريخ-هيمارس-أمريكية-1064916761.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا
القوات الأوكرانية تقصف لوغانسك باستخدام شاحنة مدنية... فيديو
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استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية شاحنة مدنية في قصف أراض في جمهورية لوغانسك الشعبية.
يظهر الفيديو المرفق كيف يقوم الجنود بعملية التجهيز للقصف، ثم يطلقون وابلا من الصواريخ على المباني السكنية.
وبعد ذلك بمدة قصيرة تقوم القوات المسلحة الروسية بتدمير الشاحنة بالكامل.
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.