عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/القوات-الخاصة-الروسية-تصفي-3-مرتزقة-بولنديين-في-ضواحي-خاركوف-1064924855.html
القوات الخاصة الروسية تصفي 3 مرتزقة بولنديين في ضواحي خاركوف
القوات الخاصة الروسية تصفي 3 مرتزقة بولنديين في ضواحي خاركوف
أكد أحد ضباط وحدة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية، تصفية ثلاثة مرتزقة بولنديين خلال اشتباك بين القوات الخاصة الروسية ووحدة من ما يسمى "الفيلق الأجنبي لقوات... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T12:01+0000
2022-07-10T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_d5fffba9057f352624f953673af8d198.jpg
وقال الجيش الروسي: "الاشتباك وقع بالقرب من قرية دولجينكو بمنطقة خاركوف. اكتشف استطلاعنا معقلا للعدو في غابة، حيث كانت هناك وحدة مشتركة تتكون من الجيش الأوكراني والمرتزقة البولنديين، وكان عدد المرتزقة من 30 إلى 50 شخصا. خلال المعركة ، نجح فريقنا في قتل ثلاثة منهم، وأصيب ستة آخرون"، وفقا لموقع "topwar.ru".وأضاف الجيش: "أثناء الاشتباك، سمع خطاب بولندي. خلال اعتراض الراديو تأكدنا من تصفية ثلاثة مرتزقة وجرح ستة. ثم صمتوا. ربما كانت خسائرهم الحقيقية أكبر".وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن المرتزقة البولنديين يشكلون الأغلبية المطلقة بين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف. وفقا للبيانات الأولية، وصل أكثر من 1800 مواطن بولندي إلى أوكرانيا.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعا عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220705/كييف-عريضة-لمنح-المرتزقة-المشاركين-في-الحرب-الجنسية-الأوكرانية-1064685504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1c/1064341284_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d39d0bcd80df31e011a588bea2419356.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

القوات الخاصة الروسية تصفي 3 مرتزقة بولنديين في ضواحي خاركوف

12:01 GMT 10.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الذهاب إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد أحد ضباط وحدة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية، تصفية ثلاثة مرتزقة بولنديين خلال اشتباك بين القوات الخاصة الروسية ووحدة من ما يسمى "الفيلق الأجنبي لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية" في ضواحي خاركوف.
وقال الجيش الروسي: "الاشتباك وقع بالقرب من قرية دولجينكو بمنطقة خاركوف. اكتشف استطلاعنا معقلا للعدو في غابة، حيث كانت هناك وحدة مشتركة تتكون من الجيش الأوكراني والمرتزقة البولنديين، وكان عدد المرتزقة من 30 إلى 50 شخصا. خلال المعركة ، نجح فريقنا في قتل ثلاثة منهم، وأصيب ستة آخرون"، وفقا لموقع "topwar.ru".
وأضاف الجيش: "أثناء الاشتباك، سمع خطاب بولندي. خلال اعتراض الراديو تأكدنا من تصفية ثلاثة مرتزقة وجرح ستة. ثم صمتوا. ربما كانت خسائرهم الحقيقية أكبر".
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن المرتزقة البولنديين يشكلون الأغلبية المطلقة بين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف. وفقا للبيانات الأولية، وصل أكثر من 1800 مواطن بولندي إلى أوكرانيا.
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.
وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعا عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
المرتزقة شون بينر وأيدن أسلين وسعدون إبراهيم من داخل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
كييف... عريضة لمنح المرتزقة المشاركين في الحرب الجنسية الأوكرانية
5 يوليو, 14:53 GMT
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала