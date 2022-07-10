https://arabic.sputniknews.com/20220710/القوات-الخاصة-الروسية-تصفي-3-مرتزقة-بولنديين-في-ضواحي-خاركوف-1064924855.html

القوات الخاصة الروسية تصفي 3 مرتزقة بولنديين في ضواحي خاركوف

القوات الخاصة الروسية تصفي 3 مرتزقة بولنديين في ضواحي خاركوف

أكد أحد ضباط وحدة القوات الخاصة بالمنطقة العسكرية، تصفية ثلاثة مرتزقة بولنديين خلال اشتباك بين القوات الخاصة الروسية ووحدة من ما يسمى "الفيلق الأجنبي لقوات... 10.07.2022, سبوتنيك عربي

2022-07-10T12:01+0000

2022-07-10T12:01+0000

2022-07-10T12:01+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وقال الجيش الروسي: "الاشتباك وقع بالقرب من قرية دولجينكو بمنطقة خاركوف. اكتشف استطلاعنا معقلا للعدو في غابة، حيث كانت هناك وحدة مشتركة تتكون من الجيش الأوكراني والمرتزقة البولنديين، وكان عدد المرتزقة من 30 إلى 50 شخصا. خلال المعركة ، نجح فريقنا في قتل ثلاثة منهم، وأصيب ستة آخرون"، وفقا لموقع "topwar.ru".وأضاف الجيش: "أثناء الاشتباك، سمع خطاب بولندي. خلال اعتراض الراديو تأكدنا من تصفية ثلاثة مرتزقة وجرح ستة. ثم صمتوا. ربما كانت خسائرهم الحقيقية أكبر".وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن المرتزقة البولنديين يشكلون الأغلبية المطلقة بين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف. وفقا للبيانات الأولية، وصل أكثر من 1800 مواطن بولندي إلى أوكرانيا.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن، نهاية الشهر الماضي، أن روسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا على الرغم من الضغط عليها والدعم الغربي لنظام لكييف.وأشار شويغو إلى أن الغرب قام بشكل طارئ بتنظيم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، خوفا من هزيمة القوات الأوكرانية، مذكرا بأن روسيا كانت مضطرة لشن العملية العسكرية الخاصة دفاعا عن السكان (في دونباس) وللقضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، بالإضافة إلى ضمان كونها دولة خالية من الأسلحة النووية ووضعها الحيادي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220705/كييف-عريضة-لمنح-المرتزقة-المشاركين-في-الحرب-الجنسية-الأوكرانية-1064685504.html

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