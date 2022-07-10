https://arabic.sputniknews.com/20220710/الناتو-لن-يرسل-باتريوت-لأوكرانيا-خوفا-من-غضب-موسكو-1064923123.html
الناتو لن يرسل "باتريوت" لأوكرانيا خوفا من غضب موسكو
الناتو لن يرسل "باتريوت" لأوكرانيا خوفا من غضب موسكو
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": اشتداد المعارك في دونباس والغرب لن يرسل "باتريوت"، حالة الطوارئ بشمال سوريا والهجوم التركي يقترب، الذكرى... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T11:11+0000
2022-07-10T11:11+0000
2022-07-10T11:11+0000
راديو
شؤون عسكرية
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الناتو لن يرسل باتريوت لأوكرانيا خوفاً من غضب موسكو
الناتو لن يرسل باتريوت لأوكرانيا خوفاً من غضب موسكو
تستمرالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتحقيق أهدافها تباعًا، فبعد تحرير لوغانسك بالكامل تتوجه الأنظار صوب دونتيسك لتحقيق تحرير كامل لكل دونباس، وتشتد المعارك بقوة هناك وسط قيام قوات أوكرانيا والمرتزقة بتلغيم الطرق والتحصن في المؤسسات الصحية، كما تحاول نشر قواتها ومعداتها العسكرية في مصانع كيمائية لخلق ظروف تظهر فيها الكوارث البشرية.عن مجريات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد دخلت شهرها الخامس قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:وفيما يخص عدم إرسال الناتو منظومات باتريوت لكييف يضيف الخبير العسكري قائلاً بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي
سبوتنيك عربي
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2022
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
الناتو لن يرسل "باتريوت" لأوكرانيا خوفا من غضب موسكو
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": اشتداد المعارك في دونباس والغرب لن يرسل "باتريوت"، حالة الطوارئ بشمال سوريا والهجوم التركي يقترب، الذكرى الستون للاستقلال وعرض عسكري جزائري مهيب.
تستمرالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتحقيق أهدافها تباعًا، فبعد تحرير لوغانسك بالكامل تتوجه الأنظار صوب دونتيسك لتحقيق تحرير كامل لكل دونباس، وتشتد المعارك بقوة هناك وسط قيام قوات أوكرانيا والمرتزقة بتلغيم الطرق والتحصن في المؤسسات الصحية، كما تحاول نشر قواتها ومعداتها العسكرية في مصانع كيمائية لخلق ظروف تظهر فيها الكوارث البشرية.
عن مجريات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد دخلت شهرها الخامس قال الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط خلال مداخلة هاتفية لشؤون عسكرية:
"إن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ماضية في تحقيق أهدافها واحداً تلو الأخر وذلك وفقاً للخطة التي تنفذها القوات الروسية، وهذا يعني ثلاثة أمور الأول منها القدرات العسكرية الهائلة العالية والأمر الثاني المعنويات الرفيعة والتي يتميرز بها المقاتل الروسي والمسألة الثالثة هي دقة المناورة المتبعة من قبل الجيش الروسي".
وفيما يخص عدم إرسال الناتو منظومات باتريوت لكييف يضيف الخبير العسكري قائلاً بهذا الصدد:
"الغرب يتحرك في أوكرانيا بين خطيين، فالخط الأول هو منع التهدئة ومنع الحل السياسي أما الخط الثاني فهو منع الانفجار الشامل".