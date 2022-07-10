https://arabic.sputniknews.com/20220710/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-وصلت-إلى-نسبة-20-من-تخصيب-اليورانيوم-في-أجهزة-فوردو-1064920201.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران وصلت إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة "فوردو"
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران وصلت إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة "فوردو"
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران وصلت إلى نسبة الـ 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة "فوردو" للطرد المركزي. 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T08:50+0000
2022-07-10T08:50+0000
2022-07-10T08:50+0000
العالم
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وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) الذي قال: "أنتجنا يورانيوم مخصب بنسبة 20% في سلسلة من أجهزة الطرد المركزي تم تركيبها في مصنع فوردو".وأضاف المتحدث باسم الوكالة: "أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ضخ الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي قبل أسبوعين على الأقل".وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة، في منشأة "فوردو" الموجودة تحت الأرض.وقالت الوكالة في تقرير سري، موجه للدول الأعضاء أنها تحققت من أن إيران بدأت في تغذية مجموعة تتألف من 166 من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي.آر-6" بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة، وفق وكالة "رويترز".وأشار التقرير إلى أن إيران كانت أبلغت الوكالة بأنها تعتزم استخدام الأجهزة حتى تصل بمستوى التخصيب إلى نسبة نقاء 20 في المئة، وهي أقل من 60 في المئة، التي تنتجها في مرافق أخرى ومن نحو 90 في المئة اللازمة لإنتاج أسلحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران وصلت إلى نسبة 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة "فوردو"
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران وصلت إلى نسبة الـ 20% من تخصيب اليورانيوم في أجهزة "فوردو" للطرد المركزي.
وجاء هذا الإعلان على لسان ممثل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEOI) الذي قال: "أنتجنا يورانيوم مخصب بنسبة 20% في سلسلة من أجهزة الطرد المركزي تم تركيبها في مصنع فوردو".
وأضاف المتحدث باسم الوكالة: "أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ضخ الغاز في سلسلة جديدة من أجهزة الطرد المركزي قبل أسبوعين على الأقل".
وأعلنت
الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة، في منشأة "فوردو" الموجودة تحت الأرض.
وقالت الوكالة في تقرير سري، موجه للدول الأعضاء أنها تحققت من أن إيران بدأت في تغذية مجموعة تتألف من 166 من أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي.آر-6" بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 في المئة، وفق وكالة
"رويترز".
وأشار التقرير إلى أن إيران كانت أبلغت الوكالة بأنها تعتزم استخدام الأجهزة حتى تصل بمستوى التخصيب إلى نسبة نقاء 20 في المئة، وهي أقل من 60 في المئة، التي تنتجها في مرافق أخرى ومن نحو 90 في المئة اللازمة لإنتاج أسلحة.