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اليابان.. فتح مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ بعد يومين على اغتيال آبي
اليابان.. فتح مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ بعد يومين على اغتيال آبي
شرع الناخبون اليابانيون، اليوم الأحد، في الإدلاء بأصواتهم من أجل تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، في انتخابات طغى عليها إلى حد كبير اغتيال رئيس الوزراء السابق... 10.07.2022, سبوتنيك عربي
2022-07-10T03:04+0000
2022-07-10T03:04+0000
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وندد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزبه الديموقراطي الليبرالي (يمين قومي)، بالهجوم "الهمجي" على آبي، مشددا على أهمية "الدّفاع عن الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تشكل أساس الديموقراطية".وتدفقت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافة، بما في ذلك من الصين وكوريا الجنوبية اللتين تتسم علاقاتهما باليابان بالتوتر في كثير من الأحيان.وبعد تعليقها فترة وجيزة من جانب مختلف الأطراف، بسبب الأنباء عن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء السابق، استؤنفت الحملة الانتخابية السبت وسط إجراءات أمنية مشددة، في حين أقرت الشرطة في منطقة نارا غربي البلاد بوجود ثغرات أمنية "لا يمكن إنكارها" خلال الحدث الذي كان آبي يشارك به.وتُهيمن على الانتخابات مخاوف محلية، لا سيما ارتفاع الأسعار ومخاطر تتعلق بإمدادات الكهرباء، خصوصا أن موجة الحر التي تؤثر على اليابان منذ نهاية يونيو تثير مخاوف من نقص الكهرباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220710/الشرطة-اليابانية-تعترف-بوجود-ثغرات-في-تأمين-شينزو-آبي-قبل-مقتله-1064916504.html
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اليابان.. فتح مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ بعد يومين على اغتيال آبي

03:04 GMT 10.07.2022
© AFP 2022 / Behrouz Mehriيستقل الركاب قطار "شينكانسن" السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022.
يستقل الركاب قطار شينكانسن السريع مع كلابهم خلال رحلة مدتها ساعة واحدة، من طوكيو إلى منتجع كارويزاوا، اليابان 21 مايو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
© AFP 2022 / Behrouz Mehri
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شرع الناخبون اليابانيون، اليوم الأحد، في الإدلاء بأصواتهم من أجل تجديد نصف مقاعد مجلس الشيوخ، في انتخابات طغى عليها إلى حد كبير اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين.
وندد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزبه الديموقراطي الليبرالي (يمين قومي)، بالهجوم "الهمجي" على آبي، مشددا على أهمية "الدّفاع عن الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تشكل أساس الديموقراطية".
وأثار اغتيال آبي، أحد أشهر سياسيي الأرخبيل والذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، مشاعر من الحزن العميق في اليابان وخارجها.
وتدفقت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافة، بما في ذلك من الصين وكوريا الجنوبية اللتين تتسم علاقاتهما باليابان بالتوتر في كثير من الأحيان.
وبعد تعليقها فترة وجيزة من جانب مختلف الأطراف، بسبب الأنباء عن الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء السابق، استؤنفت الحملة الانتخابية السبت وسط إجراءات أمنية مشددة، في حين أقرت الشرطة في منطقة نارا غربي البلاد بوجود ثغرات أمنية "لا يمكن إنكارها" خلال الحدث الذي كان آبي يشارك به.
اغتيال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2022
الشرطة اليابانية تعترف بوجود ثغرات في تأمين شينزو آبي قبل مقتله
00:03 GMT
وتُهيمن على الانتخابات مخاوف محلية، لا سيما ارتفاع الأسعار ومخاطر تتعلق بإمدادات الكهرباء، خصوصا أن موجة الحر التي تؤثر على اليابان منذ نهاية يونيو تثير مخاوف من نقص الكهرباء.
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